Насколько еще подорожает доллар в Беларуси?

В первом квартале на валютном рынке наблюдалось затишье, однако на этой неделе курс доллара установил новый рекорд . Почему это произошло и какова может быть дальнейшая динамика котировок на валютном рынке?





Донбасский след рекордного курса доллара

В первом квартале в Беларуси наблюдалась относительная стабильность — официальный курс доллара за этот период вырос примерно на 1,7%, а по отношению к евро белорусский рубль даже укрепился.

Спокойствие на валютном рынке в начале года давало основания предполагать, что оно может продолжаться и дальше.

«Сейчас обменный курс белорусского рубля, по нашим оценкам, остается вблизи своего равновесного уровня, спрос и предложение на внутреннем валютном рынке — в целом сбалансированными. Если экономика не столкнется с непредвиденными вызовами, то такая ситуация сохранится и в ближайшее время», — отмечали специалисты Нацбанка, отвечая в марте на вопросы БелаПАН.

Примерно это же эксперты Нацбанка говорили во время мартовской встречи и аналитикам российского «Газпромбанка».

«В отсутствие новых внешних шоков Национальный банк Беларуси ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке», — говорится в аналитической записке «Газпромбанка» по итогам мартовской встречи с сотрудниками белорусского центробанка.

Предполагалось, что ситуация в платежном балансе будет также способствовать стабильности курса белорусского рубля.

«Национальный банк Беларуси также отметил, что поддержку курсу белорусского рубля в наступившем году окажет текущий счет. В условиях все еще ослабленного спроса на импорт дефицит текущего счета в 2021 году снизится по сравнению с прошлым годом и не превысит 1% ВВП», — поделились оценками Нацбанка аналитики «Газпромбанка».

Стабильность на валютном рынке Беларуси ожидали и аналитики Евразийского банка развития, который является одним из ключевых кредиторов нашей страны.

Во время презентации макроэкономического прогноза, состоявшейся 31 марта, они предположили, что к концу года валютный курс в Беларуси может вырасти до отметки 2,67 рубля за доллар.

С момента презентации того прогноза прошла всего неделя, и уже 7 апреля официальный курс в Беларуси практически достиг отметки 2,67 рубля за доллар.

Это новый рекорд на валютном рынке нашей страны. За первую неделю апреля курс доллара в Беларуси вырос на 1,7% (как за весь предыдущий квартал), а курс евро — на 2,9%.

Похожая картина наблюдается и в России. За первую неделю апреля официальный курс доллара там увеличился на 2,8%, курс евро — на 4%.

Ситуацию на валютном рынке в России уже пришлось комментировать представителям Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил , что обострение военного конфликта на востоке Украины (в Донбассе), то есть вблизи российских границ, «имеет негативное эмоциональное воздействие» на валютный рынок, тем самым объяснив рост курсов иностранных валют.

Сценарий позитивный и пессимистичный

Единственный фактор, который обусловил рост курсов иностранных валют в Беларуси за последнюю неделю, — российский, отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Обострение ситуации на востоке Украине привело к усилению ожиданий того, что в отношении России могут быть введены новые западные санкции. Это спровоцировало выход иностранных инвесторов из российских гособлигаций, что привело к снижению курса российского рубля, а следом и белорусского», — пояснил Иосуб.

Внутренних предпосылок для ослабления курса белорусского рубля пока нет, говорят эксперты.

К слову, в марте 2021 года, если суммировать оборот на всех сегментах валютного рынка, в Беларуси наблюдалась пусть небольшая, но чистая продажа иностранной валюты, и Нацбанку удавалось даже выкупать на рынке излишки валюты.

По мнению экономистов, стабильности курса белорусского рубля способствует пока и политика Нацбанка, который для обеспечения ценовой стабильности ограничивает предоставление денег экономике.

«В ходе мартовского аукциона коммерческие банки запросили у Нацбанка 3,7 млрд рублей на поддержку ликвидности, но центральный банк предоставил всего 250 млн рублей, то есть 6,8% от запрошенной суммы», — констатировал в беседе с корреспондентом БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы Businessforecast.by Александр Муха.

По его мнению, если жесткая денежно-кредитная политика продолжится и не будет так называемых внешних шоков, которые негативно влияют на валютный рынок, то стабильность курса белорусского рубля должна сохраниться.

Схожего мнения придерживаются и другие аналитики финансового рынка.

«Если ситуация в Украине успокоится, если риск введения новых западных санкций в отношении российского госдолга снизится, если не возникнет иных внешних шоков и будет проводиться ответственная денежно-кредитная политика внутри Беларуси, то валютный курс стабилизируется вблизи нынешних границ», — полагает Иосуб.

Другой сценарий — негативный — выражается в том, что внешние либо внутренние риски реализуются, и в этом случае курс белорусского рубля продолжит снижаться.

«Новые западные санкции в отношении России и Беларуси могут стать таким внешним шоком. В этом случае рисковый сценарий Евразийского банка развития, который предполагает увеличение среднегодового курса доллара в Беларуси до 2,8 рубля, может оказаться реалистичным», — считает Иосуб.

При этом абсолютной уверенности в том, что страну ждет либо относительная валютная стабильность, либо девальвация, у экспертов нет.

«Нынешний год — самый тяжелый с точки зрения прогнозирования ситуации на валютном рынке, так как на курс белорусского рубля влияют и экономические, и внутриполитические, и геополитические события, поэтому очень сложно предсказать, к чему мы придем. Однако сомнений не вызывает то, что урегулирование политического кризиса в Беларуси могло бы снизить негативные экономические ожидания и положительно повлияло бы на курс нацвалюты», — резюмировал Муха.

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