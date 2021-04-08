﻿ Индонезийские поклонники бадминтона перепутали писателя Стивена Фрая с судьей и подвергли его хейту под постом в поддержку Беларуси. 21.by
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Индонезийские поклонники бадминтона перепутали писателя Стивена Фрая с судьей и подвергли его хейту под постом в поддержку Беларуси

08.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе 2020 года британский писатель и актер Стивен Фрай опубликовал видео, где поддержал протест в Беларуси, а также сотрудников Купаловского театра и Белорусского свободного театра.



Как пишет tut.by, неделю назад под этим постом появилось множество возмущенных комментариев от индонезийских пользователей Instagram. Один из пользователей в комментариях пояснил, что же на самом деле происходит:

"Эм, привет, Стивен. Извините, что пишу вам вот так. Меня зовут Стеф, я из Индонезии, и мне действительно очень жаль из-за того, что индонезийцы на вас внезапно злятся. Они перепутали вас с каким-то судьей по бадминтону. Я большой фанат ваших работ и всегда вас поддерживаю, что бы вы ни делали. От имени индонезийского народа, в котором еще есть немного здравомыслия, мы просим прощения. Хорошего вам дня, сэр!" — написал он.
 
 
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В августе 2020 года британский писатель и актер Стивен Фрай опубликовал видео, где поддержал протест в Беларуси, а также сотрудников Купаловского театра и...
 
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