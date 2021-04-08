интервью "BBC News Україна". Российские расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили неподалеку от украинской границы в Воронежской области России новый полевой лагерь российской армии. Об этом руководитель CIT Руслан Левиев рассказал 7 апреля в"BBC News Україна".





С помощью видеозаписей местных жителей расследователи нашли полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки. По словам Левиева, это новый лагерь, который еще формируется, но он уже достаточно велик – местные жители говорят, что это "поле длиной 3–4 км, полностью заставленное техникой". Также на видео есть палаточный городок, полевой госпиталь (палатки со знаком медицинской службы) и кухня.





Журналист отмечает, что лагерь находится в 170 км по дороге от границы Украины, то есть техника может сделать марш-бросок за сутки.





"Есть все признаки того, что это одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить", – подчеркнул он.





По словам расследователя, Россия подтягивает к границе много видов вооружений, и этот перечень "скорее наступательный, чем оборонительный": в нем ракетные системы залпового огня "Ураган", "Град", есть видео от очевидца с колонной бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых КамАЗов тех модификаций, которые обычно используются спецназом и разведкой.





В CIT утверждают, что нынешние перемещения российских военных у границы Украины – самые массовые со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года. Такой масштаб переброски войск, уверены расследователи, никак нельзя объяснить учениями, потому что локальные учения, запланированные в Южном военном округе (в который РФ включает аннексированный Крым), уже завершились, и после него не было отвода войск; а следующие стратегические учения РФ – "Запад 2021" – анонсированы на сентябрь.





Но они признают, что оценить масштаб по видео движения колонн и поездов очевидцев, с которыми они работают, трудно, это явно лишь небольшая часть процесса.





"Сейчас мы нашли один полевой лагерь и смотрим спутниковые снимки о том, как он фор уется. Когда он сформируется, то по спутниковым снимкам нам будет гораздо легче дать предварительную оценку того, сколько сил стянули к границе с Украиной", – пояснил Левиев.





Как и раньше, в Conflict Intelligence Team продолжают считать, что наращивание войск РФ у границы – "игра мускулами, бряцание оружием и попытка давления как на саму Украину, так и на ее сторонников в лице НАТО и США".





"Когда мы оцениваем возможные планы российских властей и военных чиновников, то всегда исходим из того, что война – это продолжение политики и всегда есть причины для начала военной операции. Пока мы не видим каких-то причин начинать военную операцию с любой стороны. Уже после активной фазы на Донбассе регулярно пугали тем, что Россия планирует пробить коридор в Крым. Но видим, что этого не произошло", – заметил Левиев.





Он также сослался на слова известного западного аналитика Майкла Кофмана, который в Twitter 5 апреля также оценил действия РФ как попытку давления. Кофман все еще считает, что эскалация на Донбассе не выйдет за пределы "артиллерийских дуэлей" и не перейдет во вторжение.





"Но важен уровень уверенности, и я уже менее уверен, что это просто демонстрация силы, чем был раньше", – написал эксперт.









В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что "перемирия уже просто нет".



