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С 8 апреля поликлиники Минска начинают массовую вакцинацию от коронавируса

08.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вакцина уже поступила в медучреждения.



 
— Вакцины мы получили сегодня, поэтому завтра начнем прививать население – тех, кто предварительно записался, — рассказала «Минск-Новостям» главный врач 34-й городской поликлиники  Наталья Дергач. – Насколько мне известно, коллеги из других столичных центральных поликлиник тоже получили вакцины от COVID-19 для массовой прививочной кампании горожан.

Прививать минчан будут двумя вакцинами  —«Спутник V» производства Российской Федерации и «Vero cell» производства Китайской Народной Республики.
 
Теги: Минск
 
 
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