С 8 апреля поликлиники Минска начинают массовую вакцинацию от коронавируса

— Вакцины мы получили сегодня, поэтому завтра начнем прививать население – тех, кто предварительно записался, —«Минск-Новостям» главный врач 34-й городской поликлиники Наталья Дергач. – Насколько мне известно, коллеги из других столичных центральных поликлиник тоже получили вакцины от COVID-19 для массовой прививочной кампании горожан.