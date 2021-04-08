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С 8 апреля поликлиники Минска начинают массовую вакцинацию от коронавируса
Источник материала: Партизан
Вакцина уже поступила в медучреждения.
— Вакцины мы получили сегодня, поэтому завтра начнем прививать население – тех, кто предварительно записался, —
Прививать минчан будут двумя вакцинами —«Спутник V» производства Российской Федерации и «Vero cell» производства Китайской Народной Республики.
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Вакцина уже поступила в медучреждения.
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