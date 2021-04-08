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В Минтруда назвали самые востребованные профессии в Беларуси

08.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации от Минтруда, в общереспубликанском банке вакансий заявлено более 76 тысяч вакансий, из них около 62 процентов – по рабочим профессиям.



Наибольшее количество вакансий (на полный рабочий день) заявлено организациями следующих видов экономической деятельности: 
 
В промышленности наиболее востребованы: швея (1,3 тыс. вакансий), слесарь-ремонтник (479 вакансий), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447 вакансий), слесарь механосборочных работ (411 вакансий), водитель автомобиля (319 вакансий)
 
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве   наиболее востребованы: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,5 тыс. вакансий), оператор машинного доения (901 вакансия), водитель автомобиля (729 вакансий), животновод (672 вакансии), ветеринарный врач (445 вакансий)
 
В здравоохранении и соцуслугах наиболее востребованы: медицинская сестра (2,4 тыс. вакансий), врач-специалист (2,3 тыс. вакансий), санитар(ка) (1,2 тыс. вакансий), фельдшер-лаборант (364 вакансии), фельдшер (260 вакансий)
 
В строительстве наиболее востребованы: каменщик (557 вакансий), штукатур (535 вакансий), плотник (327 вакансий), маляр (317 вакансий), монтажник строительных конструкций (299 вакансий), а в оптовой и розничной торговле  наиболее востребованы: продавец (1,4 тыс. вакансий), контролер-кассир (803 вакансии), грузчик (405 вакансий), повар (276 вакансий), водитель автомобиля (153 вакансии).
 
 
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По информации от Минтруда, в общереспубликанском банке вакансий заявлено более 76 тысяч вакансий, из них около 62 процентов – по рабочим профессиям.
 
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