В Минтруда назвали самые востребованные профессии в Беларуси









Наибольшее количество вакансий (на полный рабочий день) заявлено организациями следующих видов экономической деятельности:

В промышленности наиболее востребованы: швея (1,3 тыс. вакансий), слесарь-ремонтник (479 вакансий), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447 вакансий), слесарь механосборочных работ (411 вакансий), водитель автомобиля (319 вакансий)

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве наиболее востребованы: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,5 тыс. вакансий), оператор машинного доения (901 вакансия), водитель автомобиля (729 вакансий), животновод (672 вакансии), ветеринарный врач (445 вакансий)

В здравоохранении и соцуслугах наиболее востребованы: медицинская сестра (2,4 тыс. вакансий), врач-специалист (2,3 тыс. вакансий), санитар(ка) (1,2 тыс. вакансий), фельдшер-лаборант (364 вакансии), фельдшер (260 вакансий)

В строительстве наиболее востребованы: каменщик (557 вакансий), штукатур (535 вакансий), плотник (327 вакансий), маляр (317 вакансий), монтажник строительных конструкций (299 вакансий), а в оптовой и розничной торговле наиболее востребованы: продавец (1,4 тыс. вакансий), контролер-кассир (803 вакансии), грузчик (405 вакансий), повар (276 вакансий), водитель автомобиля (153 вакансии).