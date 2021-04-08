В Могилеве начинают ремонт моста на улице Челюскинцев. Что будет с ним и с транспортом

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 10 апреля начнут ремонтировать путепровод на улице Челюскинцев над улицей Космонавтов, пишет «Веснік Магілёва». Продлится он около 5 месяцев — завершить капитальный ремонт планируют в начале сентября. Организация движения немного изменится.



Фото: Сергей Карпеков, «Веснік Магілёва»

Путепроводу на улице Челюскинцев — около 50 лет: он построен в 1970-х годах. За это время конструкции моста сильно износились — настолько, что специалисты «БелдорНИИ», которые обследовали путепровод, сказали закрыть мост к августу 2021 года.

Во время капремонта мостовые балки приподнимут и отремонтируют их опорные части, заменят асфальтобетонное покрытие моста, тротуары, ограждения. Будет и благоустройство прилегающей территории.

На время ремонта движение транспорта организуют по одной половине моста — попеременно в обоих направлениях. На другой в это время будут идти ремонтные работы. Затем транспорт пустят по обновленной половине моста и продолжат ремонт на другой.

С 20 апреля по аналогичной схеме будет организовано движение транспорта под мостом на улице Космонавтов.

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