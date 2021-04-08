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В Могилеве начинают ремонт моста на улице Челюскинцев. Что будет с ним и с транспортом
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 10 апреля начнут ремонтировать путепровод на улице Челюскинцев над улицей Космонавтов,
Путепроводу на улице Челюскинцев — около 50 лет: он построен в 1970-х годах. За это время конструкции моста сильно износились — настолько, что специалисты «БелдорНИИ», которые обследовали путепровод, сказали закрыть мост к августу 2021 года.
Во время капремонта мостовые балки приподнимут и отремонтируют их опорные части, заменят асфальтобетонное покрытие моста, тротуары, ограждения. Будет и благоустройство прилегающей территории.
На время ремонта движение транспорта организуют по одной половине моста — попеременно в обоих направлениях. На другой в это время будут идти ремонтные работы. Затем транспорт пустят по обновленной половине моста и продолжат ремонт на другой.
С 20 апреля по аналогичной схеме будет организовано движение транспорта под мостом на улице Космонавтов.
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Ремонт начнется 10 апреля, завершить его намерены в начале сентября.
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