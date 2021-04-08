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В Орше на торгах более чем за миллион продали 100-летнее здание

08.04.2021 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столетнее здание бывшей женской гимназии в центре Орши — на улице Мира, 6, — продали на аукционе более чем за 1,05 млн рублей. Это самая дорогая недвижимость, приобретенная на торгах «Витебскоблимущества» в 2021 году.


Фото: fondgosim.vitebsk.by

Двухэтажное здание с пристройкой площадью более 2 тыс. кв. м выставляли на аукцион с 2019 года. Сейчас его продавали в пятый раз — со снижением цены на 30%.

В торгах участвовал только один покупатель — частная компания из Орши. Она и купила здание за 1 млн 051 тысячу рублей.

Новый собственник должен соблюсти охранные обязательства: здание построено в 1917 году, оно является историко-культурной ценностью. До 2013 года здесь размещался один из учебных корпусов Оршанского колледжа ВГУ.

Историческое здание в Орше стало 21-м объектом, проданным комитетом «Витебскоблимущество» в этом году. Ранее 10 объектов ушли за базовую величину, столько же — со снижением цены на 80%.

 
 
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Это самая дорогая недвижимость, приобретенная на торгах «Витебскоблимущества» в 2021 году.
 
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