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Мусоровоз сбил в Бобруйске пенсионерку - она в больнице

08.04.2021 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске под колесами мусоровоза оказалась 62-летняя пешеход. Она в больнице, сообщает ГАИ региона.


Фото: instagram.com/gai.mogilev

Пенсионерка попала под колеса мусоровоза днем 6 апреля. Водитель МАЗа ехал по дворовой территории дома № 25 улицы 9 января, а перед началом движения проявил невнимательность — не заметил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения грузовика.

С травмами пенсионерка в больнице.

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Водитель не заметил пешехода, которая переходила дорогу.
 
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