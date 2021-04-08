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Мусоровоз сбил в Бобруйске пенсионерку - она в больнице
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске под колесами мусоровоза оказалась 62-летняя пешеход. Она в больнице,
Пенсионерка попала под колеса мусоровоза днем 6 апреля. Водитель МАЗа ехал по дворовой территории дома № 25 улицы 9 января, а перед началом движения проявил невнимательность — не заметил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения грузовика.
С травмами пенсионерка в больнице.
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Водитель не заметил пешехода, которая переходила дорогу.
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