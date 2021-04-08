Как не стоит лечить геморрой? Узнали у проктолога

Источник материала: Tut.by

Несмотря на распространенность проблемы, тема геморроя остается для многих неловкой, а посещение проктолога становится тем еще испытанием. Об основных страхах, связанных с болезнью, и о том, чем могут быть опасны народные методы лечения, мы узнали у врача-проктолога медицинского центра «Кравира» Александра Коробова.



Проктолог Александр Коробов

«Часто пациентов отпугивает само слово „операция“»

— Что такое геморрой? Каковы его симптомы?

— Геморрой — это одна из наиболее распространенных патологий прямой кишки. Болезнь характеризуется нарушением кровообращения в системе кавернозных сосудистых сплетений геморроидальных узлов и дистрофией удерживающего их аппарата — подслизистой мышцы Трейца и связки Паркса. Проявления геморроя могут быть разнообразны. Обычно у пациентов наблюдаются кровотечения из прямой кишки разной степени выраженности, воспаление и увеличение геморроидальных узлов с их выпадением из анального канала, что часто сопровождается сильным чувством дискомфорта и болью. Это основные жалобы, с которыми люди обращаются к врачу-проктологу.

— Как отличается лечение геморроя на разных стадиях?

— Обычно люди обращаются к специалистам с жалобами в период остро возникшего заболевания, либо во время обострений их хронических проблем. И чаще всего мы имеем дело как раз с острым течением болезни, когда человек начинает наконец замечать проблему, а не отрицать ее.

При первичном осмотре врач определяет, на какой стадии заболевания находится пациент и обычно начинает лечение с назначения консервативной терапии. Далеко не каждому мы сразу же предлагаем хирургическое вмешательство. Если это впервые возникшее заболевание на начальной стадии и процесс незапущенный, то все лечение может проводиться консервативными методами с использованием свечей, мазей или таблеток.

Сейчас велик выбор и малоинвазивных оперативных методик, которые не требуют госпитализации, длительного восстановления и доставляют минимальный дискомфорт. Ведь часто людей отпугивает само слово «операция»: оно ассоциируется у пациентов с болью. Но большое и травматичное хирургическое вмешательство нужно только в запущенных случаях.





«Если нельзя попасть к проктологу, идите к терапевту или хирургу»

— В каком возрасте люди чаще страдают от геморроя? Кто более предрасположен к заболеванию: мужчины или женщины?

— Чаще приходит молодежь. Это обусловлено тем, что в современном обществе принято внимательно следить за здоровьем с раннего возраста. А вот старшее поколение, к сожалению, не всегда отличается подобной сознательностью. Пожилые люди могут откладывать посещение врача годами и очень часто обращаются уже на поздних стадиях болезни.

Пол, как правило, никак не влияет на риск развития геморроя: к нам приходит примерно одинаковое количество мужчин и женщин.

— Почему, на ваш взгляд, люди не идут к врачу? Чего они боятся?

— Это очень деликатная сфера, подразумевающая, в том числе, осмотр промежности и зоны гениталий. Многие пациенты чувствуют стеснение, когда понимают, что нужно будет раздеться перед врачом. Им особенно неловко, если симптоматика ярко выражена. Помните, что доктора смущаться не нужно: приходите и мы будем вместе решать проблему.

Бывает, что люди ссылаются на постоянное отсутствие времени и занятость. Конечно, кто-то действительно не может прийти из-за работы. Те же дальнобойщики, к примеру, которые как раз-таки очень подвержены геморрою. Ведь обострение может случиться в дороге, когда человек и хотел бы, но просто не может попасть к врачу.

Иногда пугает возможная болезненность при осмотре. Обращаясь к проктологу, пациент предполагает, что его ждет обследование, которое при обострении с большой вероятностью вызовет болевые ощущения. Но врач тоже понимает эту ситуацию. Если мы замечаем у кого-то сильный воспалительный процесс, мы сокращаем осмотр, не проводя болезненные манипуляции, назначаем противовоспалительную терапию и, когда ситуация стабилизируется, на повторном осмотре проводим более детальное обследование.

— Как же правильно поступить при первых симптомах геморроя?

— Самое главное в этом деле — не паниковать. Конечно, внезапно увидеть следы крови в унитазе или на бумаге, либо столкнуться с дискомфортом и болью как минимум неприятно. Но нужно постараться отнестись к этому спокойно и обязательно своевременно обратиться к специалисту. Попасть к проктологу бывает непросто, но тогда нужно идти к врачу-терапевту или хирургу. Они проведут осмотр, дадут первичные рекомендации и направят на дальнейшее обследование. И, конечно, нельзя ни в коем случае прибегать к самолечению. Потому что всё еще существует большой процент людей, которые, столкнувшись с проблемой, идут не к врачу, а за советом к родственникам или друзьям.

Нужно обязательно помнить, что перед началом любого лечения должна быть проведена полноценная качественная консультация с опросом пациента, конкретизацией жалоб, составлением анамнеза, проведением обязательного осмотра. Все-таки заболеваний прямой кишки много, и проявления у них часто очень схожи, поэтому знакомые и интернет-пользователи не поставят вам точный диагноз.

«Одна пациентка изготавливала самодельные аналоги ректальных свечей»

— Какие народные методы лечения самые распространенные?

— Мы в работе сталкиваемся с просто неимоверной кладезью народной «мудрости». Пациенты часто пользуются советами соседей и родных, ищут информацию в периодических изданиях и в интернете. И обычно люди не очень беспокоятся о правильности и эффективности такого самолечения, а попросту выбирают для себя самый простой и удобный по их мнению способ.





Исходя из своих наблюдений, я условно разделяю народные методы лечения геморроя на допустимые, нейтральные и опасные. К допустимым могу отнести сидячие ванночки в растворах различных трав, обладающих противовоспалительными свойствами. В таком способе лечения есть определенное зерно рациональности, потому что противовоспалительные компоненты этих трав действительно могут оказывать легкий положительный эффект. Но такие способы нужно обязательно согласовывать с врачом и использовать не в качестве основного метода лечения.

К нейтральным народным методам отношу различные аппликации на воспаленные зоны из листьев лопуха, подорожника и других растений, которые не повредят ткани, но и не дадут никакого выраженного лечебного эффекта.

Из опасных методов самолечения — наложение примочек с очень агрессивными веществами вроде уксуса или сока чистотела. Подобные шаги могут привести к эрозии или некрозу слизистой, осложниться кровотечением или стать причиной серьезных гнойно-воспалительных заболеваний.

— Какие самые необычные народные методы лечения геморроя встречались в вашей практике?

— Не так давно одна пациентка рассказывала, как изготавливала самодельные аналоги ректальных свечей: она аккуратно вырезала из сырой свеклы и картофеля подобие свечей и вводила их внутрь, предварительно остудив в холодильнике. Возможно, они оказывали какое-то местное охлаждающее действие, которое помогало временно обезболить воспаленную область. Но я бы не сказал, что это имеет какой-либо лечебный эффект.

Бывает, что для облегчения неприятных ощущений люди прикладывают даже обычный лед. Или используют сидячие ванночки с раствором марганцовки, которые обладают антисептическими свойствами. Но очень важно знать, что такой раствор должен назначить врач, он должен быть крайне низкой концентрации и иметь слабо-розовый цвет. Этот момент люди иногда упускают. И потом мы встречаемся с пациентами, у которых из-за длительного применения цвет кожи становится малиновым, появляются выраженный дерматит, сухость и шелушение.

— Можно ли комбинировать лечение, назначенное врачом, и народные средства?

— Иногда, если врач это одобряет, можно совмещать народные методы с основным лечением. Те же ванночки с отварами хоть и слабоэффективны, но вполне могут применяться. Все остальные способы имеют высокий риск травматизации слизистой и могут повлечь серьезные осложнения. Да и говорить о стерильности при самолечении тоже нельзя. Не стоит рисковать, когда существует широкий спектр действительно эффективных лекарственных препаратов, которые наверняка помогут пациенту.

— Можно ли вылечить геморрой раз и навсегда?

— Мне кажется, в медицине в целом нельзя говорить о существовании каких-либо стопроцентных способов лечения. Но если основываться на количестве пролеченных пациентов и их результатах, скажу, что большое количество методик позволяет решить вопрос с эффективностью около 90%. Всё зависит от грамотного подбора лечения и своевременного обращения за медицинской помощью.

И, конечно, стоит помнить о профилактике геморроя. Это достаточная физическая активность (фитнес, плавание, пробежки, ходьба), соблюдение принципов правильного питания, поддержание достаточного питьевого режима, соблюдение гигиены. Учитывая сегодняшнюю динамику жизни, мы обращаем на это всё меньше внимания. Задумываемся о болезнях только тогда, когда они возникают, и не ставим профилактику на первое место. Но лучше предупредить болезнь, чем бороться с ее последствиями.