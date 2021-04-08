Никаких колготок в сетку: Джилл Байден вернулась к элегантному гардеробу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга нового президента США Джо Байдена восстановила свою модную репутацию: "похулиганив" в неоднозначном образе, Джилл вышла в свет сдержанном наряде.

Пару дней назад в прессе разгорелся нешуточный ажиотаж касательно нового наряда первой леди США. Пользователи Twitter не оценили дерзкий образ Джилл Байден на военной базе - в мини и на каблуках, но больше всего критиковали ее колготки в сетку .

Как только страсти улеглись, супруга президента решила реабилитироваться и вернулась к привычному интеллектуальному образу.

На конференции, посвященной проблемам военных и их семей, Джилл Байден появилась в скромном костюме-двойке с жакетом и юбкой-карандашом. Единственным "отголоском" модного мятежа стал цвет наряда - ярко-сиреневый оттенок приковал внимание всех зрителей, но все же остался в границах дозволенной экстравагантности.

"Главное - никаких колготок в сетку", - порадовались пользователи социальных сетей.

Напомним, что во время инаугурации президента еще одна Байден удивила публику: внучка американского президента пришла на концерт в платье Золушки и кроссовках .

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