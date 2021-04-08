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Никаких колготок в сетку: Джилл Байден вернулась к элегантному гардеробу
08.04.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга нового президента США Джо Байдена восстановила свою модную репутацию: "похулиганив" в неоднозначном образе, Джилл вышла в свет сдержанном наряде.
Пару дней назад в прессе разгорелся нешуточный ажиотаж касательно нового наряда первой леди США. Пользователи Twitter не оценили дерзкий образ Джилл Байден на военной базе - в мини и на каблуках, но больше всего
Как только страсти улеглись, супруга президента решила реабилитироваться и вернулась к привычному интеллектуальному образу.
На конференции, посвященной проблемам военных и их семей, Джилл Байден появилась в скромном костюме-двойке с жакетом и юбкой-карандашом. Единственным "отголоском" модного мятежа стал цвет наряда - ярко-сиреневый оттенок приковал внимание всех зрителей, но все же остался в границах дозволенной экстравагантности.
"Главное - никаких колготок в сетку", - порадовались пользователи социальных сетей.
Напомним, что во время инаугурации президента еще одна Байден удивила публику: внучка американского президента
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Судя по всему, первая леди США прислушалась к замечаниям поклонников и провела серьезную работу над ошибками.
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