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Это шлагбаум на МКАД? Оригинальный способ перевезти длинные балки продемонстрировал водитель
Источник материала: Onliner
Наша читательница Татьяна заметила необычный способ перевозки негабаритного груза, который продемонстрировал водитель BMW на МКАД. По какой-то причине автомобилист расположил длинные балки в передней части салона, оставив торчать за бортом отрезок длиной более полутора метров. И отправился на самую загруженную трассу страны.
«На МКАД наблюдала, мягко говоря, очень необычный способ перевозки негабаритного груза в легковом авто, — рассказала Татьяна. — Встретилась с этим творческим человеком в районе пересечения кольцевой дороги с ул. Магистральной и опередила его в районе пересечения с Партизанским проспектом. Сколько всего километров он так проехал по МКАД — непонятно. Также остается загадкой, почему он выбрал для движения именно второй ряд».
Стоит отдать должное водителю: он старался прижиматься к левому краю полосы, чтобы негабаритный груз не выпирал за ее пределы. В то же время такой способ перевозки далек от требований ПДД и реально несет опасность. Пункт 184 Правил запрещает перевозку груза, если он создает угрозу безопасности дорожного движения. А согласно пункту 185, груз, выступающий за габариты ТС сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз».
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Наша читательница Татьяна заметила необычный способ перевозки негабаритного груза, который продемонстрировал водитель BMW на МКАД. По какой-то причине...
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