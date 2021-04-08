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Google представит новые сервисы на виртуальной конференции 18—20 мая
Источник материала: Onliner
Google запланировала проведение
В 2021 году конференция, вероятно, даст старт публичной бете новой мобильной операционной системе Android 12, которая уже доступна разработчикам, расскажет о функциях, интересных обычным пользователям.
Также компания может представить обновленные Chrome, Chrome OS, Nest и Google Assistant. Позже в апреле Google опубликует программу грядущей конференции.
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