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Вы только деньги на туалетную бумагу сдайте и на ремонт класса, а в образовательный процесс –ни-ни. Это была рубрика «реформы такие реформы». (Светлана Мурашко)
08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: СалiдарнасцьВы только деньги на туалетную бумагу сдайте и на ремонт класса, а в образовательный процесс –ни-ни. Это была рубрика «реформы такие реформы». (Светлана Мурашко)
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Вы только деньги на туалетную бумагу сдайте и на ремонт класса, а в образовательный процесс –ни-ни. Это была рубрика «реформы такие реформы». (Светлана Мурашко)
Вы только деньги на туалетную бумагу сдайте и на ремонт класса, а в образовательный процесс –ни-ни. Это была рубрика «реформы такие реформы». (Светлана Мурашко)
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