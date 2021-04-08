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Кого из представителей белорусского ИТ-сектора привлекла Латвия

08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С осени прошлого года в Латвии начали работу 13 перебравшихся в эту прибалтийскую страну компаний из Беларуси, 5 находятся сейчас в процессе регистрации. В основном это представители IT-сектора.

Среди учредителей достаточно много известных фамилий. Многие из них имели или до сих пор имеют компании в юрисдикции белорусского Парка высоких технологий.

В ноябре 2020 года в Латвии была зарегистрирована компания RockLike.  Среди ее учредителей — Тимур Латфулин и Иван Авдеюк, которым принадлежит белорусский разработчик мобильных приложений «Ваумэйкинг».

«Ваумэйкинг» была создана в 2017 году, в ее портфолио – свыше 20 продуктов. В 2018 году «Ваумэйкинг» стала резидентом Парка высоких технологий. В бизнес Латфулина и Авдеюка инвестировала белорусская инвестиционная компания Quattro Capital.

В марте этого года в латвийской IT-отрасли появились бизнесы с участием еще более известных белорусских предпринимателей.

Один из них — основатель компании «Айтилект» (Aheadworks), венчурный инвестор Кирилл Голуб. «Айтилект» была создана в начале 2000-х годов в Могилеве, является резидентом ПВТ. В 2019 году Кирилл Голуб и его партнеры продали этот бизнес американскому разработчику Rave Digital.

Продолжение обзора читайте здесь

 
Теги: Могилев
 
 
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С осени прошлого года в Латвии начали работу 13 перебравшихся в эту прибалтийскую страну компаний из Беларуси, 5 находятся сейчас в процессе регистрации. В основном...
 
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