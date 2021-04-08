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Беларусь отключит все линии электропередачи с Литвой
Источник материала: Навiны
В Беларуси испытывают энергосистему с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, проинформировали в «Белэнерго».
Мероприятия
Испытания будут проходить в течение 24 часов и включат в себя отключение высоковольтных линий, наблюдение за работой энергосистемы и включение высоковольтных линий в соответствии с требованиями безопасности.
Такую же проверку планируют провести 11 апреля.
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В Беларуси испытывают энергосистему с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, проинформировали в «Белэнерго».
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