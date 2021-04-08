Беларусь отключит все линии электропередачи с Литвой

В Беларуси испытывают энергосистему с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, проинформировали в «Белэнерго».





Мероприятия проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца, которое объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Испытания будут проходить в течение 24 часов и включат в себя отключение высоковольтных линий, наблюдение за работой энергосистемы и включение высоковольтных линий в соответствии с требованиями безопасности.

Такую же проверку планируют провести 11 апреля.