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Незаконный случай на таможне: решил «спрятал» овощи и фрукты

08.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Незаконный случай на таможне: решил «спрятал» овощи и фрукты

Риск быть пойманным, получить штраф или наказание куда серьёзнее – не останавливает их. Ведь призрачная жажда лёгкой наживы туманит разум и заставляет бросаться в незаконный омут с головой. Но. Таможня не дала «добро».  

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Груз следовал через нашу страну в Россию. Но на границе маршрут был завершён. Документы на весь фруктово-овощной груз оказались «липовыми» либо вовсе отсутствовали. Причина? Попытка заработать на российском эмбарго. Однако, незаконная перевозка санкционных товаров грозит серьёзным наказанием.  Весь товар конфискован. 

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Теги: Новости
 
 
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Риск быть пойманным, получить штраф или наказание куда серьёзнее – не останавливает их. Ведь призрачная жажда лёгкой наживы туманит разум и заставляет бросаться в...
 
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