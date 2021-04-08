Незаконный случай на таможне: решил «спрятал» овощи и фрукты

Источник материала: ОНТ

Риск быть пойманным, получить штраф или наказание куда серьёзнее – не останавливает их. Ведь призрачная жажда лёгкой наживы туманит разум и заставляет бросаться в незаконный омут с головой. Но. Таможня не дала «добро».

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Груз следовал через нашу страну в Россию. Но на границе маршрут был завершён. Документы на весь фруктово-овощной груз оказались «липовыми» либо вовсе отсутствовали. Причина? Попытка заработать на российском эмбарго. Однако, незаконная перевозка санкционных товаров грозит серьёзным наказанием. Весь товар конфискован.

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