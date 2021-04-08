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Назван продукт, который разрушает поджелудочную железу. Вы едите его каждый день!
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем
Врач рассказал, что большинство людей столько энергии не тратят, сколько получают от употребления в пищу этого продукта. Чтобы, по его словам, «отработать» один кусок хлеба, нужно заниматься в спортзале целый час.
Кроме того, Ковальков пояснил, что в сдобе содержится много углеводов, поэтому она вредит здоровью даже больше, чем сахар.
Однако специалист полностью отказываться от хлеба не призывает, а рекомендует есть его два-три раза в год.
Фото: Pixabay.com
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Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале заявил, что нужно сократить количество употребляемого хлеба в ежедневном рационе, пишет РИА «Новости». Врач...
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