Назван продукт, который разрушает поджелудочную железу. Вы едите его каждый день!

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале заявил, что нужно сократить количество употребляемого хлеба в ежедневном рационе, пишет РИА «Новости».

Врач рассказал, что большинство людей столько энергии не тратят, сколько получают от употребления в пищу этого продукта. Чтобы, по его словам, «отработать» один кусок хлеба, нужно заниматься в спортзале целый час.

Кроме того, Ковальков пояснил, что в сдобе содержится много углеводов, поэтому она вредит здоровью даже больше, чем сахар.

Однако специалист полностью отказываться от хлеба не призывает, а рекомендует есть его два-три раза в год.

Фото: Pixabay.com





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