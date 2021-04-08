ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назван продукт, который разрушает поджелудочную железу. Вы едите его каждый день!

08.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Назван продукт, который разрушает поджелудочную железу. Вы едите его каждый день!

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале заявил, что нужно сократить количество употребляемого хлеба в ежедневном рационе, пишет РИА «Новости».

Врач рассказал, что большинство людей столько энергии не тратят, сколько получают от употребления в пищу этого продукта. Чтобы, по его словам, «отработать» один кусок хлеба, нужно заниматься в спортзале целый час.

Кроме того, Ковальков пояснил, что в сдобе содержится много углеводов, поэтому она вредит здоровью даже больше, чем сахар.

Однако специалист полностью отказываться от хлеба не призывает, а рекомендует есть его два-три раза в год.

Фото: Pixabay.com


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале заявил, что нужно сократить количество употребляемого хлеба в ежедневном рационе, пишет РИА «Новости». Врач...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы только деньги на туалетную бумагу сдайте и на ремонт класса, а в образовательный процесс –ни-ни. Это была рубрика «реформы такие реформы». (Светлана Мурашко)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by