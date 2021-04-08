Минская «Юность» стала 10-кратным чемпионом страны по хоккею

Источник материала: ОНТ

Минская «Юность» – чемпион Беларуси по хоккею! Команда выиграла четвёртый матч финальной серии у «Гомеля». В третий раз подряд заветный трофей отправляется в столицу.

«Юность» являлась главным фаворитом турнира. В её составе – хоккеисты, поигравшие на международной арене. Вот и накануне вечером они внесли существенный вклад в победу.

Никаких шансов для «Гомеля» даже при заполненных домашних трибунах. «Юность» убедительно переиграла соперников во всех матчах, сделав финальную серию «сухой» – 4:0.

За свою историю минская «Юность» завоевала главный хоккейный трофей в десятый раз. Это самая титулованная команда, которая чаще других становилась обладателем Кубка Президента.

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