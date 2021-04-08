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«Берегите детей»: в Беларуси продолжается акция ГАИ по предупреждению детского дорожного травматизма
Источник материала: ОНТ
В первые дни учебной четверти сотрудники усилили контроль вблизи учебных заведений. Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима и правил на нерегулируемых пешеходных переходах. Под особым вниманием также перевозка детей.
Около 70% аварий с участием несовершеннолетних совершаются по вине взрослых. Стоит задумать: только с начала года на дорогах погибли 5 детей, более 60 получили травмы.
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«Берегите детей»: в Беларуси продолжается акция ГАИ по предупреждению детского дорожного травматизма
В первые дни учебной четверти сотрудники усилили контроль вблизи учебных заведений. Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима и правил на...
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