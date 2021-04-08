«Берегите детей»: в Беларуси продолжается акция ГАИ по предупреждению детского дорожного травматизма

Источник материала: ОНТ

В первые дни учебной четверти сотрудники усилили контроль вблизи учебных заведений. Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима и правил на нерегулируемых пешеходных переходах. Под особым вниманием также перевозка детей.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: «В период каникул мы больше уделяли внимание взрослым, рассказывали им о необходимости поберечь детей, предупредить их, личным примером показать им как нужно вести себя на дорогах, после того как закончились каникулы мы больше внимания уделяем перевозке детей. Напоминаем ещё раз о необходимости именно правильного использования детских удерживающих устройств, потому что многие просто сажают в кресло детей не пристёгивая».

Около 70% аварий с участием несовершеннолетних совершаются по вине взрослых. Стоит задумать: только с начала года на дорогах погибли 5 детей, более 60 получили травмы.

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