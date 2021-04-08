Житель посёлка Корма позвонил в милицию и сообщил, что зарезал собственных родителей

Источник материала: ОНТ

Трагические новости из Гомельщины. Следственно-оперативная группа обнаружит в частном доме тела 71-летнего мужчины и 67-летней женщины с признаками насильственной смерти.

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В совершении убийства пожилых супругов подозревается их младший 37-летний сын. Мужчина проживал с родителями и нигде не работал. В 2016 году он состоял на учёте в психиатрическом кабинете районной больницы. Сейчас с ним работают следователи. Как позже сообщат в прокуратуре, задержанный страдает шизофренией. Месяц назад он перестал принимать лекарства. Это привело сначала к обострению болезни, а затем и к трагическим последствиям. Возбуждено уголовное дело за двойное убийство.

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