|
Житель посёлка Корма позвонил в милицию и сообщил, что зарезал собственных родителей
Источник материала: ОНТ
Трагические новости из Гомельщины. Следственно-оперативная группа обнаружит в частном доме тела 71-летнего мужчины и 67-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Узнайте подробности в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
В совершении убийства пожилых супругов подозревается их младший 37-летний сын. Мужчина проживал с родителями и нигде не работал. В 2016 году он состоял на учёте в психиатрическом кабинете районной больницы. Сейчас с ним работают следователи. Как позже сообщат в прокуратуре, задержанный страдает шизофренией. Месяц назад он перестал принимать лекарства. Это привело сначала к обострению болезни, а затем и к трагическим последствиям. Возбуждено уголовное дело за двойное убийство.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагические новости из Гомельщины. Следственно-оперативная группа обнаружит в частном доме тела 71-летнего мужчины и 67-летней женщины с признаками насильственной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)