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Житель посёлка Корма позвонил в милицию и сообщил, что зарезал собственных родителей

08.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель посёлка Корма позвонил в милицию и сообщил, что зарезал собственных родителей

Трагические новости из Гомельщины. Следственно-оперативная группа обнаружит в частном доме тела 71-летнего мужчины и 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. 

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В совершении убийства пожилых супругов подозревается их младший 37-летний сын. Мужчина проживал с родителями и нигде не работал. В 2016 году он состоял на учёте в психиатрическом кабинете районной больницы. Сейчас с ним работают следователи. Как позже сообщат в прокуратуре, задержанный страдает шизофренией. Месяц назад он перестал принимать лекарства. Это привело сначала к обострению болезни, а затем и к трагическим последствиям. Возбуждено уголовное дело за двойное убийство.

 

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Теги: Новости
 
 
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Трагические новости из Гомельщины. Следственно-оперативная группа обнаружит в частном доме тела 71-летнего мужчины и 67-летней женщины с признаками насильственной...
 
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