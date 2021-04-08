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Неделя леса в Беларуси: эстафету подхватила Витебщина
Источник материала: ОНТ
Накануне все лесхозы северного региона взяли паузу в несколько дней, чтобы окончательно подтаяла земля. Но теперь можно приступать. В Шумилинском районе помогают спасатели, школьники и местные жители. 14 тысяч саженцев – ели, дубы и берёзы – получили прописку на 3 гектарах.
С помощью волонтёров, только за одну неделю в Витебской области посадят саженцы на территории в 150 гектаров. А всего весной лесоводы региона освоят почти 4 тыс гектаров.
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Накануне все лесхозы северного региона взяли паузу в несколько дней, чтобы окончательно подтаяла земля. Но теперь можно приступать. В Шумилинском районе помогают...
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