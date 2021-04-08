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Неделя леса в Беларуси: эстафету подхватила Витебщина

08.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Накануне все лесхозы северного региона взяли паузу в несколько дней, чтобы окончательно подтаяла земля. Но теперь можно приступать. В Шумилинском районе помогают спасатели, школьники и местные жители. 14 тысяч саженцев – ели, дубы и берёзы – получили прописку на 3 гектарах.

Наталья Туркова, участник акции «Неделя леса»: «Ёлки я в этом году садила впервые, до этого встречались либо садовые растения, либо лиственные. Вы знаете, уже в новогоднюю ночь сидя возле искусственной ёлочки, я буду радоваться тому что внесла вклад».

Юрий Заблоцкий, генеральный директор Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения: «Популяризировали нашу работу в лесу, чтобы мы прививали людям и рассказывали, как создаются леса какие трудозатраты, чтобы люди понимали какая тяжелая, но и в то же время благородная работа».

С помощью волонтёров, только за одну неделю в Витебской области посадят саженцы на территории в 150 гектаров. А всего весной лесоводы региона освоят почти 4 тыс гектаров.

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Накануне все лесхозы северного региона взяли паузу в несколько дней, чтобы окончательно подтаяла земля. Но теперь можно приступать. В Шумилинском районе помогают...
 
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