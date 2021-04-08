В Украине митингуют предприниматели

Источник материала: ОНТ

А в украинских городах прошли митинги предпринимателей. Те недовольны ужесточением карантинных мер.

Мэр Николаева пообщался с малым бизнесом, но заявил, что ничем тому помочь не может. В городе действует запрет на движение общественного транспорта, закрыты школы и магазины. Такая же ситуация и в Запорожье, где работники вещевого рынка даже перекрыли движение.

Торговцев возмущает то, что никто из них не получил никакой компенсации. Дошло до потасовок с полицией.

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