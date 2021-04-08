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Посевная-2021: в стране засеяна треть площадь
Источник материала: ОНТ
Третья часть площадей, отведённых под ранние яровые зерновые – засеяна. Темпы, правда, отстают от уровня прошлой весны – из-за погоды.
В лидерах Брестская область – там аграрии прошли три четверти площадей. Гродненский и Гомельский регионы приближаются к своему экватору.
Только-только стартовала Витебщина – там техника начинает сев.
А параллельно аграрии готовят почву под сев льна.
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Третья часть площадей, отведённых под ранние яровые зерновые – засеяна. Темпы, правда, отстают от уровня прошлой весны – из-за погоды. В лидерах Брестская область...
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