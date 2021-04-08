|
Новации в законах: депутаты приняли поправки в образовании, дорожном движении и селекции
Источник материала: ОНТ
В школу – не только с 6 лет. Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект от об изменении «Кодекса об образовании».
Одна из новаций – во сколько лет идти в школу. Ранее норма была прописана жёстко – с 6 лет. Теперь можно и раньше, если ребёнок готов, и позже – если для этого есть обстоятельства, в том числе и медицинские. Также оговорено, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс.
Что касается ступеней образования, то на уровне профтехнического будет функционировать единый вид – только колледж. А высшее образование можно получить через университет, академию и институт.
Из других новаций, обсуждаемых в Овальном зале – изменения в законе о дорожном движении. Сдавать на права теперь будут на автомобилях только с автоматической коробкой передач.
А что касается законопроекта «О селекции» – его приняли во втором чтении – то учёные будут получать дополнительное вознаграждение за выведенный сорт.
По-другому будет осуществлён экспорт и импорт семян. Если семена пришли из Евразийского экономического союза, то дополнительной проверки не потребуется. Достаточно аттестата одной из стран, входящих в ЕАЭС.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школу – не только с 6 лет. Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект от об изменении «Кодекса об образовании». Одна из новаций – во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)