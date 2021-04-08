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Новации в законах: депутаты приняли поправки в образовании, дорожном движении и селекции

08.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В школу – не только с 6 лет. Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект от об изменении «Кодекса об образовании».

Одна из новаций – во сколько лет идти в школу. Ранее норма была прописана жёстко – с 6 лет. Теперь можно и раньше, если ребёнок готов, и позже – если для этого есть обстоятельства, в том числе и медицинские. Также оговорено, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс.

Что касается ступеней образования, то на уровне профтехнического будет функционировать единый вид – только колледж. А высшее образование можно получить через университет, академию и институт. 

Из других новаций, обсуждаемых в Овальном зале – изменения в законе о дорожном движении. Сдавать на права теперь будут на автомобилях только с автоматической коробкой передач. 

А что касается законопроекта «О селекции» – его приняли во втором чтении – то учёные будут получать дополнительное вознаграждение за выведенный сорт.

Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Раньше этого не было. Если сорт новый и он занимает большой ареал в своем распространении как в Беларуси, так и за ее пределами, селекционер уже имеет право получать так называемое роялти. И чем лучше сорт, тем больше он роялти будет получать».

По-другому будет осуществлён экспорт и импорт семян. Если семена пришли из Евразийского экономического союза, то дополнительной проверки не потребуется. Достаточно аттестата одной из стран, входящих в ЕАЭС. 

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В школу – не только с 6 лет. Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект от об изменении «Кодекса об образовании». Одна из новаций – во...
 
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