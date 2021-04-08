Выгодные для Беларуси контракты подписаны в Душанбе

Источник материала: ОНТ

Более 11 млн долларов – таков итог подписанных контрактов на бизнес-форуме, который завершился накануне в Душанбе.

Днём ранее, там же, на выставке «Made in Belarus» стороны подписали ещё 8 документов о развитии партнёрства. Всего за два дня деловые круги провели сотни встреч, а сам форум был приурочен к заседанию Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии как раз по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Особняком стоит отметить форум «ТаджБелагро», где местные компании заинтересовались белорусским аграрным опытом.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Вот даже первые впечатления наших экспонентов состоит в том, что многие в первый же день нашли потенциальных серьёзных партнеров. Очень позитивный и положительный опыт. Его нам надо действительно использовать. Не нацеливаться на масштабность выставки, а каждую такую межправительственную встречу дополнять адресной конкретной выставкой».

Свою продукцию в Душанбе представили 40 отечественных компаний, в основном, молочные и мясные, а также производители сельхозтехники. Кроме ожидаемых контрактов заключены договоры и прямо на ногах. Например, из Слуцка в Среднюю Азию отправят мясную продукцию на миллион долларов.

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