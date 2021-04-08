ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выгодные для Беларуси контракты подписаны в Душанбе

08.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выгодные для Беларуси контракты подписаны в Душанбе

Более 11 млн долларов – таков итог подписанных контрактов на бизнес-форуме, который завершился накануне в Душанбе.

Днём ранее, там же, на выставке «Made in Belarus» стороны подписали ещё 8 документов о развитии партнёрства. Всего за два дня деловые круги провели сотни встреч, а сам форум был приурочен к заседанию Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии как раз по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Особняком стоит отметить форум «ТаджБелагро», где местные компании заинтересовались белорусским аграрным опытом.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Вот даже первые впечатления наших экспонентов состоит в том, что многие в первый же день нашли потенциальных серьёзных партнеров. Очень позитивный и положительный опыт. Его нам надо действительно использовать. Не нацеливаться на масштабность выставки, а каждую такую межправительственную встречу дополнять адресной конкретной выставкой».

Свою продукцию в Душанбе представили 40 отечественных компаний, в основном, молочные и мясные, а также производители сельхозтехники. Кроме ожидаемых контрактов заключены договоры и прямо на ногах. Например, из Слуцка в Среднюю Азию отправят мясную продукцию на миллион долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 11 млн долларов – таков итог подписанных контрактов на бизнес-форуме, который завершился накануне в Душанбе. Днём ранее, там же, на выставке «Made in Belarus» стороны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы только деньги на туалетную бумагу сдайте и на ремонт класса, а в образовательный процесс –ни-ни. Это была рубрика «реформы такие реформы». (Светлана Мурашко)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by