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Выгодные для Беларуси контракты подписаны в Душанбе
Источник материала: ОНТ
Более 11 млн долларов – таков итог подписанных контрактов на бизнес-форуме, который завершился накануне в Душанбе.
Днём ранее, там же, на выставке «Made in Belarus» стороны подписали ещё 8 документов о развитии партнёрства. Всего за два дня деловые круги провели сотни встреч, а сам форум был приурочен к заседанию Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии как раз по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Особняком стоит отметить форум «ТаджБелагро», где местные компании заинтересовались белорусским аграрным опытом.
Свою продукцию в Душанбе представили 40 отечественных компаний, в основном, молочные и мясные, а также производители сельхозтехники. Кроме ожидаемых контрактов заключены договоры и прямо на ногах. Например, из Слуцка в Среднюю Азию отправят мясную продукцию на миллион долларов.
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Более 11 млн долларов – таков итог подписанных контрактов на бизнес-форуме, который завершился накануне в Душанбе. Днём ранее, там же, на выставке «Made in Belarus» стороны...
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