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Образовательный центр безопасности МЧС через игру обучает детей поведению в чрезвычайных ситуациях
Источник материала: ОНТ
Образовательный центр безопасности МЧС - это мини-город, где есть вокзал, кафе, улицы - и все в натуральную величину, главная цель которого - научить и детей, и взрослых правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях! Пятиклассник Илья Потрез уже знал многие правила из уроков в школе, но узнал и много нового.
Землетрясение - явление крайне редкое для нашей страны. Но, тем не менее, всем важно знать, как себя вести в случае такого стихийного бедствия. Для этого в центре установлен специальный тренажер, который имитирует колебания разной мощности.
В центре безопасности есть универсальный вагон в натуральную величину, который научит правильному поведению в случае авиакатастрофы или аварии на железной дороге. Мигающие лампы, тряска - все как по-настоящему.
Образовательный центр безопасности работает лишь третий месяц, но тренажеры испытали уже 8 тыс. посетителей. Обучение построено на принципах игры. В центре применяются интерактивные тренажеры и симуляторы, созданные по последнему слову техники.
Центр совсем скоро пополнится новыми локациями: уже готовится к открытию площадка, которая научит правильному поведению в толпе. Остальные - пока в секрете.
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Образовательный центр безопасности МЧС - это мини-город, где есть вокзал, кафе, улицы - и все в натуральную величину, главная цель которого - научить и детей, и...
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