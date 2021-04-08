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Образовательный центр безопасности МЧС через игру обучает детей поведению в чрезвычайных ситуациях

08.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Образовательный центр безопасности МЧС через игру обучает детей поведению в чрезвычайных ситуациях

Образовательный центр безопасности МЧС - это мини-город, где есть вокзал, кафе, улицы - и все в натуральную величину, главная цель которого - научить и детей, и взрослых правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях! Пятиклассник Илья Потрез уже знал многие правила из уроков в школе, но узнал и много нового.

Илья Потрез, ученик 5-го класса средней школы №101 г. Минска«Мне понравилось, когда мы звонили в 112, и еще когда мы ходили по лабиринту с дымом. Я узнал, что надо делать, когда землетрясение будет, как спасаться, что делать, если подошел пожарный или какой-то другой человек и сказал, что надо выйти из квартиры».

Землетрясение - явление крайне редкое для нашей страны. Но, тем не менее, всем важно знать, как себя вести в случае такого стихийного бедствия. Для этого в центре установлен специальный тренажер, который имитирует колебания разной мощности.

В центре безопасности есть универсальный вагон в натуральную величину, который научит правильному поведению в случае авиакатастрофы или аварии на железной дороге. Мигающие лампы, тряска - все как по-настоящему.

Юлия Заброцкая, ученица 5-го класса средней школы №101 г. Минска: «Мы были там, где был пожар, там, где было землетрясение, когда было много ветра. Мы закрывали локтем рот, держали друг друга за плечи и шли к выходу».

Ольга Дегтярь, учитель истории средней школы №101 г. Минска: «Одно дело - читать, изучать правила, другое - почувствовать, что называется, интерактивно, как сейчас модно говорить. Поэтому это очень классный центр. И для взрослых, и в первую очередь, для детей. Особенно для 5-го класса, для них это настолько обучающий момент, что одно на уроке сидишь, а другое – увидеть».

Образовательный центр безопасности работает лишь третий месяц, но тренажеры испытали уже 8 тыс. посетителей. Обучение построено на принципах игры. В центре применяются интерактивные тренажеры и симуляторы, созданные по последнему слову техники.

Елена Парчук, начальник образовательного центра безопасности МЧС Беларуси: «Используя иммерсивные технологии погружения в специальную чрезвычайную ситуацию. Именно такие технологии будоражат восприятие, вызывают эмоции и даже чувство паники, но это здорово. Пусть эти отрицательные эмоции будут в нашем центре, и тогда знания обязательно отложатся и останутся на всю жизнь.

Центр совсем скоро пополнится новыми локациями: уже готовится к открытию площадка, которая научит правильному поведению в толпе. Остальные - пока в секрете. 

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Теги: Минск
 
 
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Образовательный центр безопасности МЧС - это мини-город, где есть вокзал, кафе, улицы - и все в натуральную величину, главная цель которого - научить и детей, и...
 
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