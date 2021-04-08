Белорусам разрешили отдавать детей в школу с пяти лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы смогут отдавать детей в школу с пяти лет, а также с семи или восьми, если так решили родители, а в администрации учреждения – не против, сообщает телеканал «МИР 24».

«Один из законных представителей может – с учетом ряда обстоятельств, в том числе медицинских – отправить своего ребенка не в шесть, а в семь. С другой стороны, если ребенок готов, и родители хотят его отправить в неполные шесть лет, то тоже такое имеют право», – указал председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Раньше вопрос рассматривали на уровне профильного министерства. Но в новом Кодексе об образовании эту норму упросили. Документ сегодня одобрили в нижней палате парламента.

В новом кодексе также появятся такие понятия, как сетевое, модульное и дистанционное образование.