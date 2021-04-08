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Белорусам разрешили отдавать детей в школу с пяти лет
08.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы смогут отдавать детей в школу с пяти лет, а также с семи или восьми, если так решили родители, а в администрации учреждения – не против, сообщает телеканал «МИР 24».
Раньше вопрос рассматривали на уровне профильного министерства. Но в новом Кодексе об образовании эту норму упросили. Документ сегодня одобрили в нижней палате парламента.
В новом кодексе также появятся такие понятия, как сетевое, модульное и дистанционное образование.
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Начать среднее образование можно будет и в семь лет, и в восемь – если администрация школы не против.
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