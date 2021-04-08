ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Беларуси объединяют две крупные кондитерские фабрики

08.04.2021 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кондитерские фабрики "Красный мозырянин" и "Спартак" объединят, сообщила пресс-служба "Белгоспищепрома".

Власти Беларуси объединяют две крупные кондитерские фабрики
Такое решение принято для двух фабрик в понедельник, теперь управляющей компанией стало СП ОАО "Спартак". Как уточняется в сообщении, решение принято из-за огромного опыта компании "Спартак" в продаже своих товаров в стране и за рубежом: фабрика сотрудничает более чем с 25 странами. Перед "Спартаком" поставили задачу повысить эффективность работы ОАО "Красный Мозырянин". 

В дальнейшем планируется создать кондитерский кластер в Беларуси, а пока будет проведена модернизация производства, оптимизация ассортимента, снижение себестоимости товара в целом. Также  есть цель повысить узнаваемость бренда "Красный Мозырянин".

"Такая форма работы не повлияет на известные традиционные торговые марки "Красного Мозырянина", скорее усилит их позиции на рынке за счет более сильных торговых марок "Спартака", - подчеркнули в сообщении.

Кстати, "Красный мозырянин" – одно из старейших в Беларуси предприятий пищевой промышленности, история фабрики началась в 1913 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кондитерские фабрики "Красный мозырянин" и "Спартак" объединят, сообщила пресс-служба "Белгоспищепрома".
 
Новости дня
Новости разные
 
В России налаживается выпуск нового кроссовера Haval Jolion
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by