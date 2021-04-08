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Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Источник материала: Партизан
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счетом 3:2,
У ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол забил Маркиньос. У мюнхенцев отличились Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.
Как сообщается в Twitter УЕФА, в этом матче нападающий парижан Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов. Француз стал первым игроком в истории, забившим пять голов в выездных матчах 1/8 и 1/4 финала ЛЧ в рамках одного сезона.
Ответная встреча состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция). Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени.
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В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия) и завершилась...
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