Беларусь прекращает подачу электроэнергии в Литву — пока в рамках эксперимента













Цель этих испытаний — проверить надежность работы белорусской энергосистемы с оглядкой на планы прибалтийских стран выйти из энергокольца БРЭЛЛ.





БРЭЛЛ — это аббревиатура, составленная из первых букв названий стран Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Эти государства в 2001 году заключили соглашение и договорились о синхронном режиме работы своих энергетических систем. Однако несколько лет назад прибалтийские страны решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.





В "Белэнерго" рассказали, что испытания будут длиться 24 часа. Они предусматривают "отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности".





Такие же испытания проведут еще раз — 11 апреля. В ведомстве уточнили, что все работы согласованы с системными операторами стран БРЭЛЛ.