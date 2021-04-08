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Беларусь прекращает подачу электроэнергии в Литву — пока в рамках эксперимента

08.04.2021 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, рассказали в концерне "Белэнерго".




Цель этих испытаний — проверить надежность работы белорусской энергосистемы с оглядкой на планы прибалтийских стран выйти из энергокольца БРЭЛЛ.

БРЭЛЛ — это аббревиатура, составленная из первых букв названий стран Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Эти государства в 2001 году заключили соглашение и договорились о синхронном режиме работы своих энергетических систем. Однако несколько лет назад прибалтийские страны решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.

В "Белэнерго" рассказали, что испытания будут длиться 24 часа. Они предусматривают "отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности".

Такие же испытания проведут еще раз — 11 апреля. В ведомстве уточнили, что все работы согласованы с системными операторами стран БРЭЛЛ.
 
 
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В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, рассказали в концерне "Белэнерго".
 
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