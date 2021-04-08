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Сколько сейчас стоят потребительские кредиты? Выбрали 17 предложений

08.04.2021 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала года некоторые банки вернулись на рынок кредитования. FINANCE.TUT.BY изучил, какие варианты потребительских кредитов можно оформить сегодня, на каких условиях, и во сколько обойдется долг.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В обзоре собраны потребительские кредиты сроком не менее 1 года наличными или на карту. Обеспечение — неустойка. Не включены кредиты для узких категорий клиентов, а также кредиты с дополнительными условиями: обязательным страхованием, обязательным оформлением депозита в банке и другими.

«Прозрачные» кредиты сейчас можно оформить в 17 банках. Вот их условия.

Банк, кредит

Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок

Cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Альфа-Банк,
Приличные наличные

от 1 тыс. BYN до 15 тыс. BYN; 16,3%; 12 и 18 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

Банк БелВЭБ,
Лагодны

от 500 до 6−11 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 24,9% (без изменений); от 2 месяцев до 3 лет

справка о доходах при сумме от 6 тыс. BYN

Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький

от 100 до 15 тыс. BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN

Банк Дабрабыт,
На Личное

до 10 тыс. BYN; 24,99% (-3 п. п); от 6 до 60 месяцев

без справки о доходах

Банк Решение,
На карту

от 1 тыс. BYN до 10 тыс. BYN; 33% (-3,6 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев

без справки о доходах, если это не первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты

Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды

до 10 тысяч BYN; 20%; до 3 лет

справка о доходах при сумме от 2500 BYN

Беларусбанк,
Потребительский кредит

до 200 БВ; 16,37% первые 2 месяца, далее — 19−20% в зависимости от способа оформления; до 5 лет

справка о доходах при сумме от 20 БВ

Белинвестбанк,
Личный выбор

до 10 тыс. BYN; 20% (-4,9 п. п); 2, 3 или 5 лет

справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)

БТА Банк,
Зачётный (на карту)

от 200 до 5 тыс. BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев

справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Идея Банк,
Мечтай

от 100 до 10 тыс. BYN; 16,37%; от 1 до 12 месяцев

без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

МТБанк,
Проще простого (на карту)

от 500 до 10 тыс. BYN; 28,9% (-10,1 п. п); до 84 месяцев

без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)

до 17,4 тыс. BYN; 19,9% (+4,9 п. п); до 5 лет

справка о доходах при сумме от 5 тыс. BYN

Paritetbank,
Лоукост

от 300 до 15 тыс. BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев

без справки о доходах при сумме до 10 тыс. BYN и ставке 34%

РРБ-Банк,
CUB OK

от 500 до 3 тыс. BYN; 29,99%; 2 года

без справки о доходах

Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)

от 100 до 5 тыс. BYN; 23−25% (без изменений); 12, 24, 36 месяцев

справка о доходах при сумме от 2 тыс. BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Технобанк,
Обыкновенный кредит «Лайт»

от 100 до 10 тыс. BYN; 19,9% (+6,4 п. п); 13 месяцев

справка о доходах при любой сумме

Франсабанк,
Возможно всё

до 10 тыс. BYN; 19,9% (-2 п.п.); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца

справка о доходах при любой сумме

Банк, кредит

Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок

Cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Альфа-Банк,
Приличные наличные

от 1 тыс. BYN до 15 тыс. BYN; 16,3%; 12 и 18 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

Банк БелВЭБ,
Лагодны

от 500 до 6−11 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 24,9% (без изменений); от 2 месяцев до 3 лет

справка о доходах при сумме от 6 тыс. BYN

Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький

от 100 до 15 тыс. BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN

Банк Дабрабыт,
На Личное

до 10 тыс. BYN; 24,99% (-3 п. п); от 6 до 60 месяцев

без справки о доходах

Банк Решение,
На карту

от 1 тыс. BYN до 10 тыс. BYN; 33% (-3,6 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев

без справки о доходах, если это не первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты

Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды

до 10 тысяч BYN; 20%; до 3 лет

справка о доходах при сумме от 2500 BYN

Беларусбанк,
Потребительский кредит

до 200 БВ; 16,37% первые 2 месяца, далее — 19−20% в зависимости от способа оформления; до 5 лет

справка о доходах при сумме от 20 БВ

Белинвестбанк,
Личный выбор

до 10 тыс. BYN; 20% (-4,9 п. п); 2, 3 или 5 лет

справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)

БТА Банк,
Зачётный (на карту)

от 200 до 5 тыс. BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев

справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Идея Банк,
Мечтай

от 100 до 10 тыс. BYN; 16,37%; от 1 до 12 месяцев

без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

МТБанк,
Проще простого (на карту)

от 500 до 10 тыс. BYN; 28,9% (-10,1 п. п); до 84 месяцев

без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)

до 17,4 тыс. BYN; 19,9% (+4,9 п. п); до 5 лет

справка о доходах при сумме от 5 тыс. BYN

Paritetbank,
Лоукост

от 300 до 15 тыс. BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев

без справки о доходах при сумме до 10 тыс. BYN и ставке 34%

РРБ-Банк,
CUB OK

от 500 до 3 тыс. BYN; 29,99%; 2 года

без справки о доходах

Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)

от 100 до 5 тыс. BYN; 23−25% (без изменений); 12, 24, 36 месяцев

справка о доходах при сумме от 2 тыс. BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Технобанк,
Обыкновенный кредит «Лайт»

от 100 до 10 тыс. BYN; 19,9% (+6,4 п. п); 13 месяцев

справка о доходах при любой сумме

Франсабанк,
Возможно всё

до 10 тыс. BYN; 19,9% (- 2 п.п.); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца

справка о доходах при любой сумме

Что важно знать о кредитах сейчас?

  • За последние 3 месяца возобновили кредитование Банк БелВЭБ, Беларусбанк, Белагропромбанк, Идея Банк, Приорбанк, Технобанк и Франсабанк.
  • Потребительские кредиты обойдутся в 16,3−34%. Самые низкие ставки действуют в Альфа-Банке и Идея Банке, самые дорогой кредит — в Paritеtbank;
  • С января ставки изменились в диапазоне от минус 10,1 п.п. в МТБанке до плюс 6,4 п. п в Технобанке.
  • Суммы до 2−10 тысяч рублей во многих банках можно получить без подтверждения доходов. Независимо от суммы обязательно понадобится справка о доходах за 3 месяца, если обращаться в Белинвестбанк, Франсабанк и Технобанк;
  • Без поручителей максимальная сумма кредита составит 17,4 тысячи рублей в Приорбанке. В других банках можно взять до 3−15 тысяч рублей;
  • Среди представленных кредитов есть как «короткие» варианты сроком на 1 год, так и кредиты со сроком погашения до 5−7 лет. Самые «длинные» кредиты — в Банке ВТБ и Paritetbank;
  • Потребительские кредиты выдаются наличными либо на карту. Банки не взимают плату за выпуск и обслуживание таких карт;
  • Отметим, что в Альфа-Банке и Идея Банке есть комиссия 3% на выдачу наличных с кредитного счета. Ее можно избежать, если перевести сумму кредита на текущий счет.

 
 
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С начала года некоторые банки вернулись на рынок кредитования. FINANCE.TUT.BY изучил, какие варианты потребительских кредитов можно оформить сегодня, на каких условиях,...
 
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