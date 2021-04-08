Сколько сейчас стоят потребительские кредиты? Выбрали 17 предложений

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок Cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Альфа-Банк,

Приличные наличные от 1 тыс. BYN до 15 тыс. BYN; 16,3%; 12 и 18 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

Банк БелВЭБ,

Лагодны от 500 до 6−11 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 24,9% (без изменений); от 2 месяцев до 3 лет справка о доходах при сумме от 6 тыс. BYN

Банк ВТБ (Беларусь),

Новенький от 100 до 15 тыс. BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN

Банк Дабрабыт,

На Личное до 10 тыс. BYN; 24,99% (-3 п. п); от 6 до 60 месяцев без справки о доходах

Банк Решение,

На карту от 1 тыс. BYN до 10 тыс. BYN; 33% (-3,6 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев без справки о доходах, если это не первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды до 10 тысяч BYN; 20%; до 3 лет справка о доходах при сумме от 2500 BYN

Беларусбанк,

Потребительский кредит до 200 БВ; 16,37% первые 2 месяца, далее — 19−20% в зависимости от способа оформления; до 5 лет справка о доходах при сумме от 20 БВ

Белинвестбанк,

Личный выбор до 10 тыс. BYN; 20% (-4,9 п. п); 2, 3 или 5 лет справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)

БТА Банк,

Зачётный (на карту) от 200 до 5 тыс. BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Идея Банк,

Мечтай от 100 до 10 тыс. BYN; 16,37%; от 1 до 12 месяцев без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

МТБанк,

Проще простого (на карту) от 500 до 10 тыс. BYN; 28,9% (-10,1 п. п); до 84 месяцев без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Приорбанк,

Универсальный кредит (на карту) до 17,4 тыс. BYN; 19,9% (+4,9 п. п); до 5 лет справка о доходах при сумме от 5 тыс. BYN

Paritetbank,

Лоукост от 300 до 15 тыс. BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев без справки о доходах при сумме до 10 тыс. BYN и ставке 34%

РРБ-Банк,

CUB OK от 500 до 3 тыс. BYN; 29,99%; 2 года без справки о доходах

Статусбанк,

Ваши деньги (на карту) от 100 до 5 тыс. BYN; 23−25% (без изменений); 12, 24, 36 месяцев справка о доходах при сумме от 2 тыс. BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Технобанк,

Обыкновенный кредит «Лайт» от 100 до 10 тыс. BYN; 19,9% (+6,4 п. п); 13 месяцев справка о доходах при любой сумме