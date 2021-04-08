Сколько сейчас стоят потребительские кредиты? Выбрали 17 предложений

С начала года некоторые банки вернулись на рынок кредитования. FINANCE.TUT.BY изучил, какие варианты потребительских кредитов можно оформить сегодня, на каких условиях, и во сколько обойдется долг.
В обзоре собраны потребительские кредиты сроком не менее 1 года наличными или на карту. Обеспечение — неустойка. Не включены кредиты для узких категорий клиентов, а также кредиты с дополнительными условиями: обязательным страхованием, обязательным оформлением депозита в банке и другими.
«Прозрачные» кредиты сейчас можно оформить в 17 банках. Вот их условия.
Банк, кредит
Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок
Cправка о доходах; комиссии (при наличии)
Альфа-Банк,
Приличные наличные
от 1 тыс. BYN до 15 тыс. BYN; 16,3%; 12 и 18 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Банк БелВЭБ,
Лагодны
от 500 до 6−11 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 24,9% (без изменений); от 2 месяцев до 3 лет
справка о доходах при сумме от 6 тыс. BYN
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький
от 100 до 15 тыс. BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN
Банк Дабрабыт,
На Личное
до 10 тыс. BYN; 24,99% (-3 п. п); от 6 до 60 месяцев
без справки о доходах
Банк Решение,
На карту
от 1 тыс. BYN до 10 тыс. BYN; 33% (-3,6 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев
без справки о доходах, если это не первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды
до 10 тысяч BYN; 20%; до 3 лет
справка о доходах при сумме от 2500 BYN
Беларусбанк,
Потребительский кредит
до 200 БВ; 16,37% первые 2 месяца, далее — 19−20% в зависимости от способа оформления; до 5 лет
справка о доходах при сумме от 20 БВ
Белинвестбанк,
Личный выбор
до 10 тыс. BYN; 20% (-4,9 п. п); 2, 3 или 5 лет
справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)
БТА Банк,
Зачётный (на карту)
от 200 до 5 тыс. BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев
справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты
Идея Банк,
Мечтай
от 100 до 10 тыс. BYN; 16,37%; от 1 до 12 месяцев
без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
МТБанк,
Проще простого (на карту)
от 500 до 10 тыс. BYN; 28,9% (-10,1 п. п); до 84 месяцев
без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты
Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)
до 17,4 тыс. BYN; 19,9% (+4,9 п. п); до 5 лет
справка о доходах при сумме от 5 тыс. BYN
Paritetbank,
Лоукост
от 300 до 15 тыс. BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев
без справки о доходах при сумме до 10 тыс. BYN и ставке 34%
РРБ-Банк,
CUB OK
от 500 до 3 тыс. BYN; 29,99%; 2 года
без справки о доходах
Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)
от 100 до 5 тыс. BYN; 23−25% (без изменений); 12, 24, 36 месяцев
справка о доходах при сумме от 2 тыс. BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты
Технобанк,
Обыкновенный кредит «Лайт»
от 100 до 10 тыс. BYN; 19,9% (+6,4 п. п); 13 месяцев
справка о доходах при любой сумме
Франсабанк,
Возможно всё
до 10 тыс. BYN; 19,9% (-2 п.п.); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца
справка о доходах при любой сумме
Банк, кредит
Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок
Cправка о доходах; комиссии (при наличии)
Альфа-Банк,
Приличные наличные
от 1 тыс. BYN до 15 тыс. BYN; 16,3%; 12 и 18 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Банк БелВЭБ,
Лагодны
от 500 до 6−11 тыс. BYN в зависимости от категории клиента; 24,9% (без изменений); от 2 месяцев до 3 лет
справка о доходах при сумме от 6 тыс. BYN
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький
от 100 до 15 тыс. BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN
Банк Дабрабыт,
На Личное
до 10 тыс. BYN; 24,99% (-3 п. п); от 6 до 60 месяцев
без справки о доходах
Банк Решение,
На карту
от 1 тыс. BYN до 10 тыс. BYN; 33% (-3,6 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев
без справки о доходах, если это не первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды
до 10 тысяч BYN; 20%; до 3 лет
справка о доходах при сумме от 2500 BYN
Беларусбанк,
Потребительский кредит
до 200 БВ; 16,37% первые 2 месяца, далее — 19−20% в зависимости от способа оформления; до 5 лет
справка о доходах при сумме от 20 БВ
Белинвестбанк,
Личный выбор
до 10 тыс. BYN; 20% (-4,9 п. п); 2, 3 или 5 лет
справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)
БТА Банк,
Зачётный (на карту)
от 200 до 5 тыс. BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев
справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты
Идея Банк,
Мечтай
от 100 до 10 тыс. BYN; 16,37%; от 1 до 12 месяцев
без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
МТБанк,
Проще простого (на карту)
от 500 до 10 тыс. BYN; 28,9% (-10,1 п. п); до 84 месяцев
без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты
Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)
до 17,4 тыс. BYN; 19,9% (+4,9 п. п); до 5 лет
справка о доходах при сумме от 5 тыс. BYN
Paritetbank,
Лоукост
от 300 до 15 тыс. BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев
без справки о доходах при сумме до 10 тыс. BYN и ставке 34%
РРБ-Банк,
CUB OK
от 500 до 3 тыс. BYN; 29,99%; 2 года
без справки о доходах
Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)
от 100 до 5 тыс. BYN; 23−25% (без изменений); 12, 24, 36 месяцев
справка о доходах при сумме от 2 тыс. BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты
Технобанк,
Обыкновенный кредит «Лайт»
от 100 до 10 тыс. BYN; 19,9% (+6,4 п. п); 13 месяцев
справка о доходах при любой сумме
Франсабанк,
Возможно всё
до 10 тыс. BYN; 19,9% (- 2 п.п.); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца
С января ставки изменились в диапазоне от минус 10,1 п.п. в МТБанке до плюс 6,4 п. п в Технобанке.
Суммы до 2−10 тысяч рублей во многих банках можно получить без подтверждения доходов. Независимо от суммы обязательно понадобится справка о доходах за 3 месяца, если обращаться в Белинвестбанк, Франсабанк и Технобанк;
Без поручителей максимальная сумма кредита составит 17,4 тысячи рублей в Приорбанке. В других банках можно взять до 3−15 тысяч рублей;
Среди представленных кредитов есть как «короткие» варианты сроком на 1 год, так и кредиты со сроком погашения до 5−7 лет. Самые «длинные» кредиты — в Банке ВТБ и Paritetbank;
Потребительские кредиты выдаются наличными либо на карту. Банки не взимают плату за выпуск и обслуживание таких карт;
Отметим, что в Альфа-Банке и Идея Банке есть комиссия 3% на выдачу наличных с кредитного счета. Ее можно избежать, если перевести сумму кредита на текущий счет.