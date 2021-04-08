Банковские мошенники «развели» мужчину на 1,8 тысяч. За сутки еще 10 человек на Гродненщине стали их жертвами

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области только за сутки 11 человек стали жертвами мошенников. Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников составил более 6 тысяч рублей, сообщает СК.





За прошедшие сутки следователями Гродненской области было возбуждено 11 уголовных дел по части 2 статьи 212 УК за «хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации».

Например, утром 6 апреля неизвестный позвонил через Viber 42-летнему жителю Зельвы и представился сотрудником банка. В ходе разговора собеседник попросил мужчину назвать паспортные данные, он это сделал. Тогда лжесотрудник банка сказал, что сейчас жителю районного центра придет ссылка, по которой нужно пройти и еще раз, для уточнения, ввести свои паспортные данные. После этого разговор был окончен. Мужчина так и сделал.

Через некоторое время неизвестный снова перезвонил, в ходе беседы потерпевший сообщил ему смс-коды, которые приходили на телефон. Всего с карт-счета местного жителя похищено 1,8 тысячи рублей.

Действия неизвестного квалифицированы по статье «Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации».

Это не единичный случай за последние сутки. Общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников — более 6 тысяч рублей.

Помните! Ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в вайбер или другие мессенджеры, никогда не просят передавать им коды или устанавливать что-либо на смартфон. Как только вам показалось, что звонок подозрительный, закончите разговор. Если остались сомнения о том, в безопасности ли ваш карт-счет, позвоните в банк сами — но только по номерам, указанным на сайте банка.