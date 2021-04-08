|
В Новогрудском районе на лесной дороге Audi влетела в дерево - водитель и пассажир в реанимации
Источник материала: Tut.by
Два человека получили серьезные травмы в аварии, которая произошла на лесной дороге в Новогрудском районе. Об этом
Происшествие случилось 7 апреля, около 17.30. Предварительно установлено, что 52-летний водитель Audi ехал по автодороге Березовка — Василевичи — Пудино. На закруглении он не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и его 43-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 7 апреля, около 17.30.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)