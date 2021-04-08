В Новогрудском районе на лесной дороге Audi влетела в дерево - водитель и пассажир в реанимации

Источник материала: Tut.by

Два человека получили серьезные травмы в аварии, которая произошла на лесной дороге в Новогрудском районе. Об этом сообщили в ГАИ.





Происшествие случилось 7 апреля, около 17.30. Предварительно установлено, что 52-летний водитель Audi ехал по автодороге Березовка — Василевичи — Пудино. На закруглении он не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 43-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.









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