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Самые знаменитые цыгане мира

08.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Международный день цыган, который отмечается восьмого апреля, Sputnik предлагает вспомнить (а может быть, узнать впервые), у каких известных актеров, музыкантов, спортсменов есть цыганская кровь.

Таких людей намного больше — кто-то гордится своим происхождением, кто-то скрывает. А кто-то и не знает о нем вовсе, и только благодаря усилиям наследников или журналистов мир когда-нибудь узнает об этом.

Ведь цыгане — одно из самых многочисленных (около 10 миллионов человек) этнических меньшинств в Европе. Их называют ром, рома, синти, мануш, кале. Цыгане живут также в Северной Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и в странах Ближнего Востока. В СССР их официально насчитывалось 175,3 тысячи человек (перепись 1970 года). В России, по переписи 2010 года, проживает около 220 тысяч цыган. В Беларуси, по переписи 2019 года, около семи тысяч.

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