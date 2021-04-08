Xiaomi 11 Ultra лучше не ломать: ремонт обойдется как новый смартфон попроще

Источник материала: Onliner В сети появилась информация о стоимости послегарантийного ремонта некоторых компонентов смартфона Xiaomi 11 Ultra. Наиболее дорогостоящей оказалась материнская плата, выход из строя которой обойдется примерно в $365. Чуть дешевле обойдется поломка экрана и основной камеры: $250 и $210 соответственно.

Батарейка Xiaomi 11 Ultra на фоне остальных поломок достанется в случае ее неисправности практически даром — ее оценивают в 179 юаней, что составляет около $28. Задняя панель дороже. Как пишет MyDrivers, ее замена обойдется в $65. Фронтальная камера будет стоить при ее замене в ремонтной мастерской всего $13. Издание отмечает, что Xiaomi предлагает специальную 2-летнюю гарантию MiCare, в рамках которой замена многих компонентов при их неисправности проводится бесплатно.

Xiaomi 11 Ultra был представлен в конце марта и поступил в продажу. Он получил процессор Snapdragon 888, OLED-дисплей с диагональю 6,81 дюйма (защищен Gorilla Glass Victus), частотой обновления в 120 Гц и разрешением в 3200×1440 пикселей. Заявлена поддержка MEMC и HDR10+. Под поверхностью экрана расположится сканер отпечатков пальцев. Новинка получила стереофонические динамики Harman Kardon, защиту от пыли и влаги IP68, аккумулятор на 5000 мАч. Фишкой смартфона стал дополнительный дисплей рядом с основной камерой — это экран от фитнес-трекера Mi Band 5.

Mi 11 Ultra оценили в $855 (8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти), $915 (12/256 ГБ) и $1070 (16/256 ГБ).