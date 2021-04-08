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Xiaomi 11 Ultra лучше не ломать: ремонт обойдется как новый смартфон попроще
Источник материала: Onliner
В сети появилась информация о стоимости послегарантийного ремонта некоторых компонентов смартфона Xiaomi 11 Ultra. Наиболее дорогостоящей оказалась материнская плата, выход из строя которой обойдется примерно в $365. Чуть дешевле обойдется поломка экрана и основной камеры: $250 и $210 соответственно.
Батарейка Xiaomi 11 Ultra на фоне остальных поломок достанется в случае ее неисправности практически даром — ее оценивают в 179 юаней, что составляет около $28. Задняя панель дороже. Как
Xiaomi 11 Ultra был представлен в конце марта и поступил в продажу. Он получил процессор Snapdragon 888, OLED-дисплей с диагональю 6,81 дюйма (защищен Gorilla Glass Victus), частотой обновления в 120 Гц и разрешением в 3200×1440 пикселей. Заявлена поддержка MEMC и HDR10+. Под поверхностью экрана расположится сканер отпечатков пальцев. Новинка получила стереофонические динамики Harman Kardon, защиту от пыли и влаги IP68, аккумулятор на 5000 мАч. Фишкой смартфона стал дополнительный дисплей рядом с основной камерой — это экран от фитнес-трекера Mi Band 5.
Mi 11 Ultra оценили в $855 (8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти), $915 (12/256 ГБ) и $1070 (16/256 ГБ).
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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В сети появилась информация о стоимости послегарантийного ремонта некоторых компонентов смартфона Xiaomi 11 Ultra. Наиболее дорогостоящей оказалась материнская плата,...
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