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Пять автомобилей столкнулось на МКАД напротив камеры
Источник материала: Onliner
Как ведут себя водители, проезжая около камеры фотофиксации, наверное, объяснять не нужно. 22-м км МКАД — участок между пересечениями с улицами Казинца и Кижеватова — именно там установлена камера фотофиксации и именно там вчера вечером произошла авария. Официальная причина — невнимательность одного из водителей при перестроении.
«Около 20:40 водитель грузового DAF в районе 22-го км внешнего кольца МКАД при перестроении столкнулся с попутным Hyundai, — рассказали предварительную версию в Минской ГАИ. — В это же время позади столкнулись еще три автомобиля: Renault, Mercedes, Opel». В результате ДТП пострадал водитель Renault, он был доставлен в медучреждение для осмотра.
Обратим внимание, что, по мнению БАЭС, камеры скорости, размещенные на кольцевой дороге, на сокращение числа ДТП практически никак не влияют. Эксперты предлагают взглянуть на карту, где совмещены места установки датчиков фотофиксации, ограничения скорости и уровни опасности. Утверждают, распределение аварийности и размещение камер скорости порой не связаны друг с другом. «Мы внимательно изучили поведение водителей до и после, а также в зоне действия камер скорости, —
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Как ведут себя водители, проезжая около камеры фотофиксации, наверное, объяснять не нужно. 22-м км МКАД — участок между пересечениями с улицами Казинца и Кижеватова...
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