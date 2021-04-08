Пять автомобилей столкнулось на МКАД напротив камеры

Источник материала: Onliner

Как ведут себя водители, проезжая около камеры фотофиксации, наверное, объяснять не нужно. 22-м км МКАД — участок между пересечениями с улицами Казинца и Кижеватова — именно там установлена камера фотофиксации и именно там вчера вечером произошла авария. Официальная причина — невнимательность одного из водителей при перестроении.

«Около 20:40 водитель грузового DAF в районе 22-го км внешнего кольца МКАД при перестроении столкнулся с попутным Hyundai, — рассказали предварительную версию в Минской ГАИ. — В это же время позади столкнулись еще три автомобиля: Renault, Mercedes, Opel». В результате ДТП пострадал водитель Renault, он был доставлен в медучреждение для осмотра.





Обратим внимание, что, по мнению БАЭС, камеры скорости, размещенные на кольцевой дороге, на сокращение числа ДТП практически никак не влияют. Эксперты предлагают взглянуть на карту, где совмещены места установки датчиков фотофиксации, ограничения скорости и уровни опасности. Утверждают, распределение аварийности и размещение камер скорости порой не связаны друг с другом. «Мы внимательно изучили поведение водителей до и после, а также в зоне действия камер скорости, — рассказывал Юрий Важник. — Наше исследование показывает, что скорость меняется только в крайней левой полосе — происходит снижение до 85 км/ч. Почему именно до такого значения? Не секрет, что спидометры автомобилей немного завышают скорость. Но снижение скорости происходит на участке в 300—500 метров. Это своего рода высокоскоростная искусственная неровность. Локальное снижение скорости уменьшает опасность только в этом месте, за пределами 100 метров эффекта практически нет».



