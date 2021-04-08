ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пять автомобилей столкнулось на МКАД напротив камеры

08.04.2021 10:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как ведут себя водители, проезжая около камеры фотофиксации, наверное, объяснять не нужно. 22-м км МКАД — участок между пересечениями с улицами Казинца и Кижеватова — именно там установлена камера фотофиксации и именно там вчера вечером произошла авария. Официальная причина — невнимательность одного из водителей при перестроении.

«Около 20:40 водитель грузового DAF в районе 22-го км внешнего кольца МКАД при перестроении столкнулся с попутным Hyundai, — рассказали предварительную версию в Минской ГАИ. — В это же время позади столкнулись еще три автомобиля: Renault, Mercedes, Opel». В результате ДТП пострадал водитель Renault, он был доставлен в медучреждение для осмотра.

Пять автомобилей столкнулось на МКАД напротив камеры

Обратим внимание, что, по мнению БАЭС, камеры скорости, размещенные на кольцевой дороге, на сокращение числа ДТП практически никак не влияют. Эксперты предлагают взглянуть на карту, где совмещены места установки датчиков фотофиксации, ограничения скорости и уровни опасности. Утверждают, распределение аварийности и размещение камер скорости порой не связаны друг с другом. «Мы внимательно изучили поведение водителей до и после, а также в зоне действия камер скорости,рассказывал Юрий Важник. — Наше исследование показывает, что скорость меняется только в крайней левой полосе — происходит снижение до 85 км/ч. Почему именно до такого значения? Не секрет, что спидометры автомобилей немного завышают скорость. Но снижение скорости происходит на участке в 300—500 метров. Это своего рода высокоскоростная искусственная неровность. Локальное снижение скорости уменьшает опасность только в этом месте, за пределами 100 метров эффекта практически нет».

Пять автомобилей столкнулось на МКАД напротив камеры

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ведут себя водители, проезжая около камеры фотофиксации, наверное, объяснять не нужно. 22-м км МКАД — участок между пересечениями с улицами Казинца и Кижеватова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам разрешили отдавать детей в школу с пяти лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by