ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следственный комитет расследует взлом сайта «Гродно Азот»

08.04.2021 10:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Гродненские следователи устанавливают обстоятельства взлома официального сайта ОАО «Гродно Азот», случившегося накануне. Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, на ресурсе «была размещена информация, дискредитирующая руководство предприятия, а также призывы к стачкам».

Уже проведены следственные действия и зафиксирована следовая картина совершенного преступления. В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, причастного к совершению данного деяния.

Следственный комитет расследует взлом сайта «Гродно Азот»
Фото: Следственный комитет

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Напомним, ранее также взлому подвергся сайт Академии управления при президенте Республики Беларусь. Он был недоступен примерно неделю.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские следователи устанавливают обстоятельства взлома официального сайта ОАО «Гродно Азот», случившегося накануне. Как сообщает телеграм-канал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы скупаюць валюту 16 месяцаў запар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by