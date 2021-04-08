Следственный комитет расследует взлом сайта «Гродно Азот»

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Следственный комитет расследует взлом сайта «Гродно Азот»
Источник материала: Onliner
Гродненские следователи устанавливают обстоятельства взлома официального сайта ОАО «Гродно Азот», случившегося накануне. Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, на ресурсе «была размещена информация, дискредитирующая руководство предприятия, а также призывы к стачкам».
Уже проведены следственные действия и зафиксирована следовая картина совершенного преступления. В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, причастного к совершению данного деяния.
Фото: Следственный комитет
По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Напомним, ранее также взлому
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Гродненские следователи устанавливают обстоятельства взлома официального сайта ОАО «Гродно Азот», случившегося накануне. Как сообщает телеграм-канал...
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