Следственный комитет расследует взлом сайта «Гродно Азот»

Источник материала: Onliner

Гродненские следователи устанавливают обстоятельства взлома официального сайта ОАО «Гродно Азот», случившегося накануне. Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, на ресурсе «была размещена информация, дискредитирующая руководство предприятия, а также призывы к стачкам».

Уже проведены следственные действия и зафиксирована следовая картина совершенного преступления. В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, причастного к совершению данного деяния.



Фото: Следственный комитет

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Напомним, ранее также взлому подвергся сайт Академии управления при президенте Республики Беларусь. Он был недоступен примерно неделю.