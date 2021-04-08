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На реконструируемом участке слуцкой трассы пострадал рабочий

08.04.2021 10:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера, 7 апреля, на реконструируемом участке трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал рабочий строительной организации.

ДТП случилось на 118-м км автодороги Р23, вблизи деревни Млынка Слуцкого района.

В месте производства работ по реконструкции водитель легкового автомобиля Volvo наехал на 55-летнего работника строительной организации, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

На реконструируемом участке слуцкой трассы пострадал рабочий

ГАИ призывает водителей быть внимательными на участках дороги, где производятся работы, соблюдать скоростные режимы и другие введенные ограничения.

На реконструируемом участке слуцкой трассы пострадал рабочий

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера, 7 апреля, на реконструируемом участке трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в результате дорожно-транспортного происшествия...
 
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