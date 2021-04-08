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На реконструируемом участке слуцкой трассы пострадал рабочий
Источник материала: Onliner
Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера, 7 апреля, на реконструируемом участке трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал рабочий строительной организации.
ДТП случилось на 118-м км автодороги Р23, вблизи деревни Млынка Слуцкого района.
В месте производства работ по реконструкции водитель легкового автомобиля Volvo наехал на 55-летнего работника строительной организации, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.
ГАИ призывает водителей быть внимательными на участках дороги, где производятся работы, соблюдать скоростные режимы и другие введенные ограничения.
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Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера, 7 апреля, на реконструируемом участке трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в результате дорожно-транспортного происшествия...
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