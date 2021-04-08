На реконструируемом участке слуцкой трассы пострадал рабочий

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера, 7 апреля, на реконструируемом участке трассы Р23 (Минск — Микашевичи) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал рабочий строительной организации.

ДТП случилось на 118-м км автодороги Р23, вблизи деревни Млынка Слуцкого района.

В месте производства работ по реконструкции водитель легкового автомобиля Volvo наехал на 55-летнего работника строительной организации, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.





ГАИ призывает водителей быть внимательными на участках дороги, где производятся работы, соблюдать скоростные режимы и другие введенные ограничения.





Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .