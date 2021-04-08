Skoda запустила в России подписку на авто. А нам нужно такое?

Источник материала: Onliner

Компания Skoda анонсировала запуск в России подписки на свои автомобили. Программа называется Skoda Smart Drive и разрабатывалась совместно с компанией BelkaCar (это каршеринг).

Пока клиентам доступны только две модели:

Skoda Karoq — 45 500 рублей/месяц (591 доллар);

Skoda Kodiaq — 65 000 рублей/месяц (845 долларов).

Оба кроссовера будут доступны для подписки в исполнении Ambition. Под капотом — популярный 1,4-литровый TSI с отдачей 150 л. с. Машины оснащены роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Что входит в ежемесячную плату?

В подписку включены:

страховка ОСАГО;

каско без франшизы;

транспортный налог;

два комплекта резины (и замена);

все ТО;

доставка машины до подъезда клиента;

помощь на дорогах.

Skoda Smart Drive пока работает только в Москве (при этом эксплуатировать машину можно по всей территории РФ). Сейчас Skoda работает над расширением линейки моделей для подписки.

Подписка на авто — это выгодно или нет?

Подписка на авто пользуется большой популярностью в западных странах. На первый взгляд услуга очень дорогая. Каждый месяц платить такую сумму может позволить себе далеко не каждый. С другой стороны, и новый Kodiaq доступен далеко не всем. И если посчитать хотя бы сумму, на которую новая машина дешевеет с каждым месяцем в первые три года, то ежемесячная плата 600—900 долларов за хорошо укомплектованный кроссовер с полным приводом и турбомотором — вполне адекватный ценник.

Плюс ко всему не забывайте про проценты по кредиту — автомобили типа Kodiaq и Karoq часто покупают с привлечением финансовых программ. А добавьте сюда еще обслуживание автомобиля, шины, страховки и т. д. С точки зрения экономии средств — подписка на авто почти всегда выгоднее, чем покупка новой машины каждые три года. Другой вопрос, когда человек покупает новую машину на лет шесть-восемь. Тогда классическая покупка, скорее всего, будет выгоднее.

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