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Skoda запустила в России подписку на авто. А нам нужно такое?
Источник материала: Onliner
Компания Skoda анонсировала запуск в России подписки на свои автомобили. Программа называется Skoda Smart Drive и разрабатывалась совместно с компанией BelkaCar (это каршеринг).
Пока клиентам доступны только две модели:
Оба кроссовера будут доступны для подписки в исполнении Ambition. Под капотом — популярный 1,4-литровый TSI с отдачей 150 л. с. Машины оснащены роботизированной коробкой передач и полным приводом.
Что входит в ежемесячную плату?
В подписку включены:
Skoda Smart Drive пока работает только в Москве (при этом эксплуатировать машину можно по всей территории РФ). Сейчас Skoda работает над расширением линейки моделей для подписки.
Подписка на авто — это выгодно или нет?
Подписка на авто пользуется большой популярностью в западных странах. На первый взгляд услуга очень дорогая. Каждый месяц платить такую сумму может позволить себе далеко не каждый. С другой стороны, и новый Kodiaq доступен далеко не всем. И если посчитать хотя бы сумму, на которую новая машина дешевеет с каждым месяцем в первые три года, то ежемесячная плата 600—900 долларов за хорошо укомплектованный кроссовер с полным приводом и турбомотором — вполне адекватный ценник.
Плюс ко всему не забывайте про проценты по кредиту — автомобили типа Kodiaq и Karoq часто покупают с привлечением финансовых программ. А добавьте сюда еще обслуживание автомобиля, шины, страховки и т. д. С точки зрения экономии средств — подписка на авто почти всегда выгоднее, чем покупка новой машины каждые три года. Другой вопрос, когда человек покупает новую машину на лет шесть-восемь. Тогда классическая покупка, скорее всего, будет выгоднее.
Нужна ли подписка на авто в Беларуси?
Чтобы сделать свой выбор,
черный, лифтбэк, дизель 2 л, механическая, передний привод
белый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
белый, хетчбэк, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
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Компания Skoda анонсировала запуск в России подписки на свои автомобили. Программа называется Skoda Smart Drive и разрабатывалась совместно с компанией BelkaCar (это...
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