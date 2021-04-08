Ученые расшифровали геномы древнейших европейцев

Источник материала: Tut.by

Палеогенетики впервые извлекли обрывки ДНК из останков древнейших кроманьонцев Европы, недавно найденных в Чехии и Болгарии. Как пишет ТАСС, это помогло узнать родственные связи этих людей с неандертальцами и современными жителями Европы и Азии. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature ( 1 , 2 ).



Снимок носит иллюстративное фото. Фото: unsplash.com

«В геноме женщины из Чехии оказалось необычно много длинных обрывков неандертальской ДНК, что не характерно для многих других ископаемых геномов кроманьонцев. Это указывает на то, что она родилась практически сразу после первых контактов наших предков и неандертальцев. То есть она пока самый древний представитель нашего вида в Европе», — рассказал журналистам один из авторов исследования, научный сотрудник Института изучения истории человечества Общества Макса Планка Кай Прюфер.

Первые представители рода Homo, неандертальцы, проникли на территорию Европы примерно 300−400 тыс. лет назад. Первые представители нашего вида, Homo sapiens, добрались до Европы позже, около 40 тыс. лет назад. На это указывают древнейшие останки Homo sapiens и характерные для них орудия труда, которые на рубеже XX и XXI веков нашли в пещерах Румынии и Италии.

В последние годы, после открытия следов неандертальской ДНК в человеческом геноме, а также обнаружения неожиданно поздних стоянок неандертальцев в Испании и Хорватии, ученые начали интересоваться, когда именно кроманьонцы попали в Европу. Ответ на этот вопрос может подсказать, как именно контактировали между собой Homo sapiens и Homo neanderthalensis, а также узнать историю исчезновения последних.

Эти поиски почти одновременно привели к открытию в Болгарии и Чехии останков пока самых древних кроманьонцев Европы — костей мужчины и черепа женщины возрастом около 45 и 47 тыс. лет.

Авторы новой работы попытались найти обрывки древней ДНК в костях женщины, которые нашли в чешской пещере Златы кунь. Останки мужчины, найденные в болгарской пещере Бачо Киро, изучила другая группа палеогенетиков под руководством Сванте Паабо, который ранее первым расшифровал геном неандертальцев.

По словам директора Института изучения истории человечества Йоханнеса Краузе, обе группы решили поставленные перед ними задачи, в том числе успешно восстановили ДНК этих древних кроманьонцев, детально изучили их геном и сравнили первых европейских Homo sapiens с другими древними людьми и их современными потомками. По словам Краузе, этот анализ принес множество сюрпризов.

В частности, ученые обнаружили, что в геноме обоих кроманьонцев оказалось много длинных фрагментов неандертальской ДНК. При этом, как отметил Краузе, в ДНК из пещеры Бачо Киро были следы как древних, так и недавних контактов кроманьонцев и неандертальцев, которые произошли уже после того, как Homo sapiens проникли в Европу.

«Самая интересная черта генома древней женщины заключается в том, что генетически она в равной степени удалена и от европейцев, и от азиатов. То есть она жила еще до того, как предки этих групп народов разделились. Жители пещеры Бачо Киро, в свою очередь, были ближе к азиатам, что говорит об одновременном присутствии двух крайне разных групп кроманьонцев в Европе», — добавил ученый.

Сравнение геномов современных людей и первых жителей Европы неожиданно показало, что женщина из пещеры Златы кунь и ее родичи не оставили в ДНК последующих поколений людей никаких генетических следов своего существования. В свою очередь, фрагменты ДНК жителей болгарской пещеры сохранились только среди древних жителей Восточной Азии и индейцев и отсутствуют среди древних и современных популяций европейцев.

Как отметил Краузе, внезапное исчезновение этих популяций кроманьонцев с генетической карты Европы само по себе крайне необычно. По его мнению, полное вымирание этих групп Homo sapiens было связано со сверхмощным извержением вулкана в Италии, которое произошло приблизительно 39,8 тыс. лет назад.

«Наша находка показывает, что примерно 40 тыс. лет назад в Европе произошла некая природная катастрофа. Мы предполагаем, что эту роль сыграло извержение супервулкана на юге Италии, так называемое Мегаизвержение Флегрейских полей , которое оставило метровый слой пепла в породах того времени в Италии и полуметровый слой — на территории России. Порожденное этим извержением похолодание могло уничтожить как неандертальцев, так и первых кроманьонцев Европы», — подытожил Краузе.