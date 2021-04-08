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Что происходит на торгах 8 апреля после установленного накануне рекорда по доллару

08.04.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 8 апреля снижаются. Напомним, 7 апреля курс доллара установил исторический рекорд.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах курс доллара снизился на 0,22% — до 2,6616 рубля (данные на 10.17), евро упал на 0,1% — до 3,1651 рубля (данные на 10.13), а курс российского рубля вырос на 0,82% — до 3,463 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.12).

7 апреля курс доллара установил исторический максимум: он вырос на 0,49% — до 2,6676 рубля. Предыдущий рекорд курса доллара был в конце августа прошлого года — 2,6631 рубля. С тех пор планку выше 2,65 рубля доллар брал один раз в начале ноября, а также на торгах этой недели.

Какие курсы установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,705 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,663 рубля (БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусский народный банк, Франсабанк — 2,66 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,21 рубля, а ниже всего — Paritetbank — 3,166 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,162 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Напомним, 7 апреля курс доллара установил исторический рекорд.
 
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