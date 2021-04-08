Латушко: «Парламентско-президентская республика – лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем»

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель НАУ объявил о намерении создать партию.





Как сообщил Павел Латушко, партия станет «инструментом давления на режим в настоящем» и позволит участвовать в строительстве новой Беларуси и ее политической жизни в будущем.

– Хотел бы подчеркнуть, что имею многолетний политический и дипломатический опыт, понимаю, что мне необходимо брать больше ответственности на себя и использовать все свои знания и опыт для построения новой Беларуси, – заявил политик.

– Важнейшим для нас является изменение Конституции – она должна соответствовать ожиданиям белорусского общества. Убежден, что будущее Беларуси – это парламентско-президентская республика, которая основана на принципах сменяемости власти, многопартийности, системе сдержек и противовесов, которые не допустят повторения диктаторского режима в стране.

Новая Беларусь не начинается после новых выборов, она уже есть. Она была создана в тот момент, когда люди вышли на улицы и начали борьбу за свободу и демократию. Но зафиксировать юридически наше решение о создании новой Беларуси мы можем только через проведение честных выборов, которые должны пройти под международным контролем.

Достичь этого можно при помощи инструментов внутреннего и внешнего давления на режим, принуждения нелегитимной власти к переговорам.

В ближайшее время я представлю платформу новой политической партии, в которой найдется место для всех, кто хочет мира и демократии, для кого приоритетом является независимость, свобода и верховенство закона.

По словам Павла Латушко, «важно приступить к созданию политической структуры еще до ухода Лукашенко, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на политический вакуум, который образуется после этого события». И хотя партию в нынешней ситуации вряд ли получится зарегистрировать, нужно быть готовым к созданию многопартийной системы, как только в стране появятся для этого политические и правовые условия.

– Мы также должны быть готовы к сценарию, когда диктатор под влиянием внешних сил создаст свою партию и карманные партии для того, чтобы продемонстрировать псевдодемократию. Демократические партии при поддержке белорусов заблокируют его замыслы.

При этом, отметил политик, создание партии не означает ликвидации НАУ. Эта структура «продолжит фокусироваться на принуждении режима к выполнению условий белорусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период – и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента».