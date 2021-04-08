Стрижак: «Нам нужно этот марафон выдержать. И только благодаря помощи всех людей доброй воли мы можем это сделать»

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитник отмечает: «Чтобы прекратить поток солидарной помощи, властям придется полностью отключить Беларусь от мировых систем платежных карт».





Более 1200 белорусов, уволенных по политическим причинам, получили компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат от фонда BYSOL. Об этом рассказал Delfi сооснователь инициатив по организации и сбору помощи пострадавшим участникам протестов в Беларуси BYSOL и BY_help Андрей Стрижак.

– Сейчас ситуация, конечно, изменилась, в Беларуси нет таких массовых уличных протестов, как в августе-сентябре 2020 года. Но это не значит, что протест затух. Есть огромное количество дворовых инициатив, которым помогает фонд солидарности BYSOL.

Отдельная история, чем мы сейчас занимаемся, – это поддержка стачечных комитетов заводов, мы помогаем объединенному стачечному движению Беларуси. Ключевые предприятия, с которыми мы работаем, – это предприятия нефтехимической промышленности, где есть ячейки и люди, которые проводят итальянскую забастовку, что так или иначе влияет на ситуацию и помогает ускорить смену власти в Беларуси.

Также фонд в настоящее время поддерживает более чем 100 семей политзаключенных, тех, кто арестован и находится в тюрьме по политическим причинам.

Андрей Стрижак отметил, что фонды продолжают свою работу, несмотря на то, что большая часть команды являются либо фигурантами, либо подозреваемыми и обвиняемыми по различным уголовным делам, а власть всячески пытается «обрезать» пути для перечисления финансовой помощи репрессированным.

– Если говорить в общем, то для того, чтобы прекратить поток солидарной помощи от белорусов к белорусам, властям придется полностью отключить Беларусь от мировых систем платежных карт Visa и Mastercard.

По целевым программам фонда на 31 декабря 2020 года выплачено 2 934 719 евро. По следующим трем месяцам сейчас готовится отчет, который, по словам Андрея Стрижака, в ближайшее время также будет опубликован на сайте фонда. Всего с момента запуска инициативы BYSOL собрал 3,3 миллиона евро, а компания BY_help – около 3 миллионов евро.

– Ситуация меняется, однако сказать, что интерес полностью потерян, либо все решили, что Лукашенко опять победил, – такого нет, – подчеркнул Стрижак. – И внутри страны, и за ее пределами есть желание продолжать. Мы просто ушли с короткой дистанции спринтера на длинную дистанцию марафона, и нам нужно этот марафон выдержать. И только благодаря помощи всех людей доброй воли мы можем это сделать.