Латушко объявил о создании партии

Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко объявил о намерении создать политическую партию.



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По мнению Латушко, Беларусь после Лукашенко должна быть парламентско-президентской республикой, так как «эта форма правления — лучший способ избежать повторения диктатуры».

«Мы планируем участвовать в строительстве Новой Беларуси и ее политической жизни. Для этого нам потребуется структура, которой и станет партия», — отметил Латушко.

Он также подчеркнул, что «инициирование создания партии — это также инструмент для давления на режим в настоящем, который демонстрирует нашу абсолютную веру в победу».

По словам руководителя НАУ, к созданию политической структуры важно приступить «еще до ухода Лукашенко, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на политический вакуум, который образуется после этого события».

«Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия», — сказал Латушко.

Он подчеркнул, что создание новой партии — «это не смещение акцентов, не уход от главной повестки и требований». «Масштабирование внутреннего и внешнего давления сегодня — приоритет», — заявил Латушко.

Поэтому появление нового политического проекта не означает ликвидацию Народного антикризисного управления.

«Партия — инструмент для будущего этапа. НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий белорусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период — и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента. Партия же займется строительством Новой Беларуси в рамках многопартийной системы», — пояснил Латушко.

По его словам, безопасная платформа для объединения единомышленников в партию будет представлена в скором времени.

«Партия — действенный инструмент для реализации целей в демократическом обществе. Новая партия — это не должности. Поддержку партии избирателями нужно еще завоевать», — сказал Латушко.