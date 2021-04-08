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Пять автомобилей столкнулись на 22-м километре МКАД

08.04.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с участием пяти автомобилей случилось вечером 7 апреля на 22-м километре Минской кольцевой автодороги в районе съезда на трассу Р23 (слуцкое направление).

Пять автомобилей столкнулись на 22-м километре МКАД

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на внешнем кольце при перестроении водитель грузовика «ДАФ» столкнулся с легковым «Хёндэ», а позади в этот же момент столкнулись еще три автомобиля — «Рено», «Мерседес» и «Опель».

Автомобили получили механические повреждения. Пострадал водитель «Рено», которого для осмотра увезли в больницу.

 

 

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ДТП с участием пяти автомобилей случилось вечером 7 апреля на 22-м километре Минской кольцевой автодороги в районе съезда на трассу Р23 (слуцкое направление).
 
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