Человек с голосом полковника Мазовки: «Первый выстрел холостым, потом кто-то боевым»

Источник материала: АФН

Инициатива By_Pol опубликовала очередную запись, подтверждающую преступления агрохунты в отношении граждан Беларуси.

На записи человек с голосом, похожим на голос начальника общевойскового факультета Военной академии полковнике Сергея Мазовки, дает приказ своим курсантам применить боевое оружие в отношении беларусов, выражавших мирный протест против фальсификации итогов выборов президентских выборов в августе 2020 года.

«…35-ый год, б**ть, 91-ый год, Советский союз когда распался, – ни к чему хорошему не привело. Поэтому, поэтому всем быть в готовности к задействию. Значит, я назначу сейчас всех этих людей, которые чтоб каждый всё знал, кому мы выдадим «магазин», кто вперёд в атаку. Значит, ничего не бояться, спокойненько выдвигаемся, идём. Вперёд скажут там это – и пошли двигаться вперёд. Может быть, если кого-то попытаются… я тогда приму решение - или буду стрелять сам или кто, у кого будут боевые патроны, скажу: «Огонь!» Первый выстрел вверх холостым пойдёт, а кто-то… кто-то потом боевым».

Сам Мазовка по совместительству является депутатом Минского городского Совета депутатов 28-го созыва по 52 Восточному округу и ведёт на своей страничке в социальной сети общение с избирателями под лозунгом: «Вместе к процветанию в согласии и мире!».