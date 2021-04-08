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Латушко решил создать свою партию

08.04.2021 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-чиновник, а нынче «беглый» руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко объявил о создании собственной партии.

«Мы видим Новую Беларусь парламентско-президентской республикой, эта форма правления – лучший способ избежать повторения диктатуры», - объяснил свои планы Латушко.

«Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия… Мы также должны быть готовы к сценарию, когда диктатор под влиянием внешних сил создаст свою партию и карманные партии для того, чтобы продемонстрировать псевдодемократию. Демократические партии при поддержке беларусов заблокируют его замыслы», - уточнил он.

По его словам, объявленный план не означает смерть НАУ.

«Партия – инструмент для будущего этапа. НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий беларуского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период – и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента. Партия же займется строительством Новой Беларуси в рамках многопартийной системы», - подчеркнул Латушко.

Намедни штаб Виктора Бабарико актуализировал планы по созданию партии «Вместе». Латушко никак не прокомментировал, почему ему не по пути со сторонниками Бабарико или чем его партия будет отличаться о партии экс-банкира в случае их регистраций.

 
 
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Экс-чиновник, а нынче «беглый» руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко объявил о создании собственной партии.
 
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