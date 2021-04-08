ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сайт "Гродно Азот" взломали и разместили там призывы к стачкам, возбуждено уголовное дело

08.04.2021 11:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гродно следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО "Гродно Азот", говорится в телеграм-канале СК в четверг.




"По данным следствия, вечером 7 апреля текущего года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к официальному сайту ОАО "Гродно Азот", где была размещена информация дискредитирующая руководство предприятия, а также призывы к стачкам", - уточнили в ведомстве.

Следователи провели неотложные следственные действий, благодаря которым зафиксирована следовая картина совершенного преступления. "В рамках уголовного дела будет направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления лица, причастного к свершению данного деяния", - рассказали в СК.

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к официальному сайту ОАО "Гродно Азот", говорится в телеграм-канале СК в четверг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар откатывается назад, российский рубль сильно дорожает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by