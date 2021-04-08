Плюсы и минусы смартфона Realme C21

Источник материала: Onliner Компания Realme старается потеснить давно зарекомендовавших себя конкурентов в бюджетном и среднем ценовом сегментах. Мы провели неделю с моделью C21 и ниже расскажем о ее достоинствах и недостатках. В конце концов, не зря же среди конкурентов числится Xiaomi?

Достоинства

Аккумулятор. Смартфон получил батарею емкостью 5000 мАч, а время автономной работы в ходе нашего тестирования спокойно достигло трех дней. Очень хороший показатель, и благодарить здесь нужно как раз батарею, не самый мощный процессор и дисплей с невысоким разрешением.





Кроме того, заявлена обратная зарядка. Правда, не беспроводная, а по кабелю. То есть Realme C21 можно использовать в качестве обычного пауэрбанка на 5000 мАч. Может, когда-то кому-то такое пригодится.

Практичность. Мы не роняли Realme C21, но смартфон производит впечатление крепкого аппарата. И уж точно корпус модели хорошо себя показывает в устойчивости к загрязнениям. Вероятно, благодаря фактурной поверхности в виде многочисленных мелких насечек на пластике.





NFC и быстрый сканер. Не в каждом бюджетном смартфоне есть чип NFC, здесь же он присутствует. То есть можно использовать C21 в качестве средства для бесконтактных платежей. Стандартно хорош и дактилоскопический сенсор. Он обычный, но удобно размещен на тыльной стороне и не тормозит.

Может не устроить

Дисплей. Экран в смартфоне большой, 6,5 -дюймовый, а вот разрешение для такой диагонали низковато — 720×1600 пикселей. Особого дискомфорта не испытываешь, но кому-то шрифт может показаться недостаточно четким, а отдельные пользователи могут посетовать на пиксельные «лесенки» по контуру объектов интерфейса.





Камера. С первого взгляда Realme C21 может показаться бюджетным камерофоном. Как-никак, здесь аж три фотосенсора. На самом деле полезная камера только одна — основная 13-мегапиксельная. Датчик глубины и макрокамера здесь сугубо для «галочки», чтобы оправдать «айфоноподобную» площадку с сенсорами.









Что касается основной камеры, то она самая что ни есть обычная для этой ценовой категории. Если света много, то можно и фото приличного качества получить. В сумерках, конечно, особо рассчитывать не на что.

Габариты. Realme C21 — крупный смартфон, который хорошо ляжет не во всякую руку. Толщина приближена к 9 мм, вес — почти 200 граммов. Это не только внешне, но и по ощущениям довольно брутальный аппарат.





Недостатки

Процессор. Realme C21 построен на чипе MediaTek Helio G35. На сегодняшний день это довольно слабое решение, не очень подходящее для игр. Нет, смартфон справится с играми типа «три в ряд», да и «танки» на минимальных настройках пойдут. Но все же эту модель не назвать подходящей для мобильных геймеров. В интерфейсе система, бывает, тоже заметно подтормаживает.





Хорошо, что оперативной памяти здесь 4 ГБ. Накопитель объемом 64 ГБ — стандарт для подобных решений. Если встроенной памяти не хватит, есть слот microSD, причем он не занимает место для симки, которых здесь можно установить две штуки.

Устаревшие технологии. Многие бюджетные смартфоны переходят на разъем USB Type-C и не боятся внедрять поддержку Wi-Fi 5 ГГц. Но это не про Realme C21. Здесь и порядком устаревший неудобный разъем microUSB, и Wi-Fi только на 2,4 ГГц.





Кроме того, покупателям смартфона не приходится рассчитывать ни на беспроводную (что естественно для этой ценовой категории), ни на быструю зарядку. Благо хотя бы Bluetooth пятой версии.

Сильный конкурент. С учетом емкого аккумулятора у Realme C21 один, но очень сильный конкурент. Xiaomi Redmi 9 во многом похож на соперника, даже цена практически идентичная. Но есть отличия, которые говорят в пользу Xiaomi. Так, Redmi 9 получил более производительный процессор, дисплей с высоким разрешением, быструю зарядку, USB Type-C и двухдиапазонный Wi-Fi.

Итог

Realme C21 смотрится добротным бюджетным аппаратом с «фишкой» в виде емкого аккумулятора-пауэрбанка. Однако предложение сложно назвать эксклюзивным: на рынке есть аппараты со схожими характеристиками, но без указанных выше недостатков.



