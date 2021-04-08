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В Беларуси 76 тысяч зарегистрированных вакансий. Стране нужны медсестры и врачи
Источник материала: Onliner
В общереспубликанском банке вакансий заявлено более 76 тысяч. Большинство из них (62%) — рабочие специальности. С огромным отрывом от других отраслей — медицина. По информации Минтруда и соцзащиты, медики неизменно в топе востребованных,
Общее число вакансий за месяц немного выросло. Больше всего мест на полный рабочий день, как и месяцем ранее, заявлено организациями промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения и в сфере социальных услуг, строительства, оптовой и розничной торговли.
Промышленности особенно требуются швеи (1,3 тысячи вакансий), слесари-ремонтники (479 вакансий), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447 вакансий — здесь самый заметный прирост свободных мест), слесари механосборочных работ (411 вакансий) и водители автомобиля (319 вакансий).
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве организации нуждаются в трактористах-машинистах сельхозпроизводства (1,5 тысячи вакансий), операторах машинного доения (901 вакансия), водителях автомобиля (729), животноводах (672) и ветврачах (445 вакансий).
Медики неизменно в топе востребованных профессионалов: в банке 2,4 тысячи вакансий медсестры, 2,3 тысячи — врача-специалиста. Нужны и санитары (1,2 тысячи вакансий), фельдшеры-лаборанты (364), фельдшеры (260 вакансий).
В строительстве, наоборот, свободных мест поубавилось, например, из топа запросов нанимателей исчезли штукатуры. Сейчас наиболее востребованы каменщики (557 вакансий), плотники (327), маляры (317) и монтажники строительных конструкций (229 вакансий).
Наконец, в торговле, как и в марте, большой выбор предложений для продавцов (1,4 тысячи вакансий), контролеров-кассиров (803). Для грузчиков в этой сфере есть 405 вакансий, поваров — 276, водителей автомобиля — 153 вакансии.
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В общереспубликанском банке вакансий заявлено более 76 тысяч. Большинство из них (62%) — рабочие специальности. С огромным отрывом от других отраслей — медицина. По...
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