ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси 76 тысяч зарегистрированных вакансий. Стране нужны медсестры и врачи

08.04.2021 11:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В общереспубликанском банке вакансий заявлено более 76 тысяч. Большинство из них (62%) — рабочие специальности. С огромным отрывом от других отраслей — медицина. По информации Минтруда и соцзащиты, медики неизменно в топе востребованных, передает БЕЛТА.

Общее число вакансий за месяц немного выросло. Больше всего мест на полный рабочий день, как и месяцем ранее, заявлено организациями промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения и в сфере социальных услуг, строительства, оптовой и розничной торговли.

Промышленности особенно требуются швеи (1,3 тысячи вакансий), слесари-ремонтники (479 вакансий), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447 вакансий — здесь самый заметный прирост свободных мест), слесари механосборочных работ (411 вакансий) и водители автомобиля (319 вакансий).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве организации нуждаются в трактористах-машинистах сельхозпроизводства (1,5 тысячи вакансий), операторах машинного доения (901 вакансия), водителях автомобиля (729), животноводах (672) и ветврачах (445 вакансий).

Медики неизменно в топе востребованных профессионалов: в банке 2,4 тысячи вакансий медсестры, 2,3 тысячи — врача-специалиста. Нужны и санитары (1,2 тысячи вакансий), фельдшеры-лаборанты (364), фельдшеры (260 вакансий).

В строительстве, наоборот, свободных мест поубавилось, например, из топа запросов нанимателей исчезли штукатуры. Сейчас наиболее востребованы каменщики (557 вакансий), плотники (327), маляры (317) и монтажники строительных конструкций (229 вакансий).

Наконец, в торговле, как и в марте, большой выбор предложений для продавцов (1,4 тысячи вакансий), контролеров-кассиров (803). Для грузчиков в этой сфере есть 405 вакансий, поваров — 276, водителей автомобиля — 153 вакансии.


Автомобильные шины Tigar High Performance 205/55R16 94V
43 отзыва
летние, для легковых автомобилей, шины без шипов
104 р.
29 предложений
Автомобильные шины Hankook Ventus Prime3 K125 195/65R15 91V
37 отзывов
летние, для легковых автомобилей
117 р.
28 предложений
Автомобильные шины Белшина Artmotion Бел-261 195/65R15 91H
150 отзывов
летние, для легковых автомобилей
73,70 р.
32 предложения
Все шины в Каталоге с доставкой на дом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общереспубликанском банке вакансий заявлено более 76 тысяч. Большинство из них (62%) — рабочие специальности. С огромным отрывом от других отраслей — медицина. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску пачалася вакцынацыя насельніцтва ад COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by